碧服附屬減值最多11億人幣 拖累去年業績

碧桂園服務(6098)公布，據近期對集團財務狀況的審視，基於謹慎性原則，公司對旗下非全資附屬公司碧桂園滿國環境科技相應計提約8億元至11億元人民幣減值撥備。主要由於滿國過往年度拓展業務未能如預期開展，有部分存量業務進行調整，從而導致收入及利潤下降；以及滿國部分客戶回款周期變長，導致現金流不理想。

碧桂園服務指，商譽及其他無形資產減值是一項非現金項目，並不會對集團的現金流量、營運及流動資金造成影響。公司初步估計經營活動所得現金淨額約33億元至43億元人民幣。此外，據管理帳目，融資活動現金流出中，用於派付予公司股東的股息、派付予非控制性權益的股息和根據公司新股份獎勵計劃購買股份的金額合計約17億元人民幣。