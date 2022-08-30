碧桂園上半年少賺96% 不派中期息

碧桂園（2007）公布截至2022年6月30日止半年純利按年倒退96%至6.1億元（人民幣，下同），每股基本盈利3分，減少96%，不派發中期股息。

期內碧桂園收入減少31%至1,624億元，其中96%來自物業銷售。由於新冠疫情的影響減緩了項目竣工結算進度，來自房地產開發的收入按年下降31%至1,564億元。2022年上半年的交付物業所確認收入的平均銷售價格（不含增值稅）約每平方米7,458元。

碧桂園表示，在市場低迷期，公司保質、準時地完成了每一套房屋的交付，如期完成了每一筆債務的兌付。今年上半年已有1,070批次共計25萬套房屋如期交付，165個項目實現了「交付即交證」。期內，碧桂園合同銷售金額1,851億元，權益回款金額1,703億元，權益銷售回款率連續7年達到90%以上。

上半年合同銷售金額人民幣 1851 億

另外，碧桂園於期內錄得對沖後的淨匯兌虧損近45億元，利息收入9億元及回購優先票據的收益約2,700萬元。利息費用88億元，已全部資本化於合資格資產。剔除公允價值變動、匯兌淨損益等影響後，於2022年上半年股東應佔核心淨利潤為49億元。

截至2022年6月30日，本集團可動用現金餘額約人民幣1,480億元；總有息負債餘額下降至2,937億元；淨負債率48.1%。