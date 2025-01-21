碧桂園復牌曾飆三成 收市升17.5% 成交額近10億

去年4月起停牌的碧桂園(2007)上周終公布2023年度及2024年上半年業績，集團今早發公告指已達成復牌指引下的要求，並在今日起復牌。碧桂園今日高見0.63元，最多升29.9%，收市升幅收窄至0.085元或17.5%，報0.57元，成交額近10億元。
碧桂園指，集團已制定多項計劃及措施，以緩解流動性壓力並改善財務狀況，包括與境內公司債券的債券持有人就總額約180億元人民幣中的若干部分協商，以徵求其同意將該等公司債券的到期日延長。
287億交叉違約貸款展期重組協議
另外，又與相關金融機構及債券持有人就總額約為287億元人民幣的已發生交叉違約的境內貸款，包括總額約為35億元人民幣而不屬於範圍內債務的已發生交叉違約的境外銀行及公司貸款、總額為7億元人民幣的已發生交叉違約的境外公司債券，展開簽署貸款展期或重組協議或同意不行使交叉違約權的協商。
同時，集團指會積極推進與財務顧問合作的集團境外債務重組提案，並已在本月20日有關清盤呈請的聆訊前就金額約159億美元的範圍內債務就整體債務重組提案的條款達成原則上不具約束力的協議。
碧桂園又指，會積極調整銷售及預售活動，以回應市場變化及把握需求；又會根據銷售計劃密切監察其房地產開發項目的施工進度，及與主要承包商及供應商保持持續溝通並與其協商付款安排，以確保滿足建築以及相關付款及按根據預售安排已售的相關物業的協定日期完工並交付予購房者。另外，又會探索潛在資產處置機會、努力盤活業績較差的資產及嚴格控制無效產能等。