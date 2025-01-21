碧桂園復牌曾飆三成 收市升17.5% 成交額近10億

去年4月起停牌的碧桂園(2007)上周終公布2023年度及2024年上半年業績，集團今早發公告指已達成復牌指引下的要求，並在今日起復牌。碧桂園今日高見0.63元，最多升29.9%，收市升幅收窄至0.085元或17.5%，報0.57元，成交額近10億元。

碧桂園指，集團已制定多項計劃及措施，以緩解流動性壓力並改善財務狀況，包括與境內公司債券的債券持有人就總額約180億元人民幣中的若干部分協商，以徵求其同意將該等公司債券的到期日延長。

287 億交叉違約貸款展期重組協議

另外，又與相關金融機構及債券持有人就總額約為287億元人民幣的已發生交叉違約的境內貸款，包括總額約為35億元人民幣而不屬於範圍內債務的已發生交叉違約的境外銀行及公司貸款、總額為7億元人民幣的已發生交叉違約的境外公司債券，展開簽署貸款展期或重組協議或同意不行使交叉違約權的協商。