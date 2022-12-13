碧桂園楊惠妍蟬聯胡潤榜女首富 身家縮水1100億人幣

碧桂園楊惠妍第十次登胡潤榜女首富，不過身家縮水1100億人民幣。（網上圖片）

胡潤研究院日前發佈《2022紅顏會．胡潤女企業家榜》，列出今年胡潤百富榜上前50名女企業家。排名第一的仍是41歲的碧桂園（2007）大股東及聯席主席兼碧桂園服務（6098）主席楊惠妍。

日前配售碧服套現逾50億元的楊惠妍，雖然因為內地房地產股份價格全面下跌，令財富縮水1,100億元（人民幣，下同），但仍以750億元位列榜首，這是她第10次成為中國女首富。她在胡潤百富榜的排名與小米（1810）創始人、董事長兼行政總裁雷軍及另一內地富豪同列第47，排名則下跌36位。

排名第二及第三的女富豪，分別為龍湖集團（960）創辦人吳亞軍及新鴻基地產（016）大股東郭老太鄺肖卿。吳亞軍以735億元保持第二位，同時蟬聯中國白手起家女首富，財富按年下跌23%。郭老太則以695億元財富首次進入前三名，較去年上升兩位。二人分別在胡潤百富榜排名第50及第57位。吳亞軍於今年10月辭任龍湖集團執行董事、董事會主席。

今年胡潤百富榜上，女企業家佔比從去年的26%上升至26.7%。前50名中國女企業家總財富1.5萬億人民幣，按年下降20%，是胡潤百富榜前50名中國男企業家總財富的四分之一。

前 50 名中國女企業家總財富按年減 兩成

胡潤研究院提到，上榜的女企業家財富總額增長的速度減緩，不計算新上榜者，前50名女企業家中僅4人財富比去年有所增長，增長總和為335億元。去年前4位財富增長最多的女企業家一共增長670億元。

胡潤研究院調查的財富計算截止日期為2022年9月15日，這是胡潤研究院連續第17次發佈此榜單。