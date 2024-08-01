碧桂園爆醜聞涉高層「選妃」，公司澄清「造謠及不實內容」。(影片截圖)

內房民企碧桂園（2007）繼陷入「流動性危機」後，日前爆出醜聞。內地社交平台近日流傳一段，聲稱是碧桂園某高層「選妃」的影片，片中更疑對女性評頭品足。碧桂園其後發公告澄清，指影片屬造謠和涉及不實內容，將採取一切必要措施全力維護企業和員工合法權益。

內地網絡流傳一段聲稱為碧桂園某高層的「選妃」影片，影片長達1分20秒。從影片中可見，有著清一色身高為175公分以上的美女，並向男子介紹自己的身高及特長，其中一名女士，向被稱為「莫總」的男子稱，要給他「介紹個漂亮的女朋友」；亦有女士在片中被一男子從後抱著。

碧桂園澄清：造謠及不實內容

碧桂園其後於7月31日晚上，在就影片微信公眾號發出聲明，指近日，公司留意到網傳造謠該企高管的影片，相關網絡主體為獲取流量惡意杜撰和傳播不實內容，對此公司已向公安機關報案。公司將採取一切必要措施全力維護企業和員工合法權益。

碧桂園清盤案明年1月20再開庭

在影片流出前數天，7月29日，香港高等法院對碧桂園的清盤呈請訴訟案件於開庭聆訊，法院目前已判決支持碧桂園將該訴訟事項進一步推遲至2025年1月20日再開庭，為公司與債權人協商全面境外重組方案提供時間。