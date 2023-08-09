碧桂園碧服目標價再遭摩通削減　料傳導影響或較恒大低

民營內房龍頭碧桂園(2007)日前因未能如期償還債息，兼承認資金周轉出現困難，市場猜測該企會否成為「恒大2.0」，其內房債一度被拋售。摩根大通預期碧桂園違約風險上升，連帶將碧服(6098)目標價一併下調，是相隔不足一個月，再次下調碧桂園及碧服兩股目標價。不過，摩通估計，即使碧桂園違約，其傳導影響亦較恒大(3333)低。
碧桂園碧服目標價再遭摩通削低
摩根大通相隔不足一個月再下調碧桂園及碧服目標價，最新摩通給予碧桂園的目標價為0.8元；碧服的目標價為5.9元，下調幅度為11.1%及11.9%，評級為「減持」。
摩通7月時，一度將碧桂園目標價大削60.9%至0.9元，碧服目標價削70%至6.7元。
摩通：傳導影響或較恒大低
摩根大通報告指出，若碧桂園在30日寬限期內兌付債券票息，將不會觸發違約，不過集團直至今年底的償債壓力極高，約有180億元人民幣，以及銷售持續疲弱。同時，該行認為，碧桂園違約、債券置換及重組的風險上升。
此外，摩通認為，即使碧桂園違約，造成的傳導的影響或較恒大違約時低。該行假設，國企內房是安全的，剩餘的民營內房可能會受購房者信心更低及融資困難而受影響；而碧桂園違約風險上升反映去年11月出台的「金融16條」措施是不能保證房企生存。