碧桂園碧服目標價再遭摩通削減　料傳導影響或較恒大低

民營內房龍頭碧桂園(2007)日前因未能如期償還債息，兼承認資金周轉出現困難，市場猜測該企會否成為「恒大2.0」，其內房債一度被拋售。摩根大通預期碧桂園違約風險上升，連帶將碧服(6098)目標價一併下調，是相隔不足一個月，再次下調碧桂園及碧服兩股目標價。不過，摩通估計，即使碧桂園違約，其傳導影響亦較恒大(3333)低。

碧桂園碧服目標價再遭摩通削低

摩根大通相隔不足一個月再下調碧桂園及碧服目標價，最新摩通給予碧桂園的目標價為0.8元；碧服的目標價為5.9元，下調幅度為11.1%及11.9%，評級為「減持」。

摩通7月時，一度將碧桂園目標價大削60.9%至0.9元，碧服目標價削70%至6.7元。