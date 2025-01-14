碧桂園終放榜！年半共蝕1912億人幣 千五億債務已違約 續停牌

碧桂園(2007)公布2023年度及2024年上半年業績。截至去年6月底止中期，集團錄虧損收窄至128.42億元(人民幣，下同)，2023年中期則虧損489.32億元；收入1,021.02億元，按年大瀉54.9%，惟銷售成本則減少58.6%，至1,038.06億元，令毛虧收窄至17.04億元；金融資產和財務擔保減值損失亦大減98.2%，至1.22億元；每股虧損0.46元，維持不派中期息。

去年上半年虧損收窄至 128 億

不過，連同2023年的虧損額，碧桂園一年半內合共虧損1,912億元。

碧桂園去年4月起停牌，停牌已報0.485港元。雖然集團已公布業績，惟公司指股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。碧桂園核數師發表「無法發表結論的基礎」，指集團6月底止的某些債務有1,473億元發生違約或交叉違約，包括優先票據，公司債券，可轉換債券及銀行和其他借款。