碧桂園終放榜！年半共蝕1912億人幣 千五億債務已違約 續停牌

碧桂園(2007)公布2023年度及2024年上半年業績。截至去年6月底止中期，集團錄虧損收窄至128.42億元(人民幣，下同)，2023年中期則虧損489.32億元；收入1,021.02億元，按年大瀉54.9%，惟銷售成本則減少58.6%，至1,038.06億元，令毛虧收窄至17.04億元；金融資產和財務擔保減值損失亦大減98.2%，至1.22億元；每股虧損0.46元，維持不派中期息。
去年上半年虧損收窄至128億
不過，連同2023年的虧損額，碧桂園一年半內合共虧損1,912億元。
碧桂園去年4月起停牌，停牌已報0.485港元。雖然集團已公布業績，惟公司指股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。碧桂園核數師發表「無法發表結論的基礎」，指集團6月底止的某些債務有1,473億元發生違約或交叉違約，包括優先票據，公司債券，可轉換債券及銀行和其他借款。
現金餘額約448億 總借貸2502億
截至去年6月底止，集團共有總現金餘額約448億元，總借貸約為2,502億元。碧桂園6月底止的流動銀行及其他借款1,218.52億元，按年多6.3%；連同公司債券的47.62億元、優先票據706.01億元及可換股債券63.31億元，合共流動負債2,035.46億元，增5.8%。至於非流動負債中，銀行及其他借款錄320.02億元，公司債券有146.04億元。
累計交付面積約1,822萬方米
碧桂園指，截至6月底止集團及其合資企業和聯營公司累計完成交付房屋超15萬套，累計交付面積約1,822萬方米，涉及到29省178個城市。保信用方面，公司高度重視債務風險化解，積極主動與各利益相關方溝通探討包括境外債務的整體重組、債務期限的合理延展以及融資成本的適度下降等多種舉措。同時，集團響應各類融資端政策的號召，積極推動更多項目進入白名單，為項目的穩定運營爭取更多的時間和空間，逐步實現長期及可持續的資本結構。
2023年度全年虧損1,784億
至於集團2023年度全年虧損大幅擴大至1,784億元，2022年度則錄虧損60.52億元；收入4,010.15億元，按年大減39.7%，銷售成本大幅增加24.4%，至4,946.24億元，因而錄得毛虧936.09億元；而金融資產和財務擔保減值損失大增至372.43億元，2022年度為減值損失30.59億元；每股基本虧損6.49元；維持不派末期息。