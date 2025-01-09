碧桂園與銀行達境外債重組共識 擬減債905億

碧桂園(2007)公布，已與由7家知名銀行組成的協調委員會達成重組共識，並構成進一步談判和具體文件的框架，旨在成功落實集團的境外債務重組。倘落實，重組提案將使集團實現大幅去槓桿化，目標是減少債務最多116億美元(約904.8億港元)，包括將到期時間延長至最多11.5年以及降低融資成本，目標是將加權平均借貸成本從重組前的每年約6%，降低至重組後的每年約2%。
到期時間延長至最多11.5年
碧桂園指，方案可助集團將擁有更具可持續性的資本結構，能夠專注於交付住房、繼續業務運營、保持資產價值及落實其認為最有潛力為所有利益相關者實現價值最大化的業務及資產出售策略。
截至2023年底，就境外債務而言，碧桂園有應佔有息負債總額(不包括應計利息)約164億美元，其中包括現有債券債務的未償還本金額約103億美元、現有銀團貸款債務的未償還本金額約36億美元、股東貸款的未償還本金額約11億美元及其他有擔保及無擔保債務的未償還本金額約14億美元。在2024年至2039年的預測期內，集團可用於境外分配的預計淨現金盈餘估計介乎200億至250億元人民幣。
考慮將11億美元貸款 轉換公司股份
此外，碧桂園的控股股東正在考慮將集團未償還本金總額11億美元的現有股東貸款，轉換為公司或附屬公司的股份，具體條款有待協定，以體現控股股東對集團長遠成功的信心。
繼續停牌至另行通知
碧桂園自去年4月2日起買賣，停牌前報0.485元，市值135.7億元，並將會繼續停牌至另行通知。