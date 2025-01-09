碧桂園與銀行達境外債重組共識 擬減債905億

碧桂園指，重組方案可助集團將擁有更具可持續性的資本結構。(資料圖片)

碧桂園(2007)公布，已與由7家知名銀行組成的協調委員會達成重組共識，並構成進一步談判和具體文件的框架，旨在成功落實集團的境外債務重組。倘落實，重組提案將使集團實現大幅去槓桿化，目標是減少債務最多116億美元(約904.8億港元)，包括將到期時間延長至最多11.5年以及降低融資成本，目標是將加權平均借貸成本從重組前的每年約6%，降低至重組後的每年約2%。

到期時間延長至最多 11.5 年

碧桂園指，方案可助集團將擁有更具可持續性的資本結構，能夠專注於交付住房、繼續業務運營、保持資產價值及落實其認為最有潛力為所有利益相關者實現價值最大化的業務及資產出售策略。