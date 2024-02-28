碧桂園遭債權人入稟清盤　追討16億本金及利息　集團：不影響重組(更新)

碧桂園(2007)公布，公司獲悉Ever Credit Limited於2024年2月27日向香港高等法院提出對公司的清盤呈請。碧桂園其後發公告指，不影響重組，又表示極力反對清盤呈請。
碧桂園：極力反對
碧桂園表示，將極力反對呈請，並徵詢法律意見，採取一切必要行動保護其合法權利。公司將繼續與其境外債權人保持積極主動的溝通，並與其盡快形成重組方案，以期在切實可行的情況下盡快向市場公佈方案條款。同時，公司將盡力與呈請人保持主動的溝通，並在對全部債權人公平的原則下，與呈請人友善協商，妥善處理問題，包括將努力促使呈請盡快被撤回或駁回呈請。
碧桂園續稱，公司目前預期呈請將不會對公司的重組計劃或時間表造成實質性影響，希望各利益相關方保持對公司的信心，並支持公司繼續努力推進境外重組方案，最大程度地留存公司價值及保障全體利益相關方的利益。碧桂園「將繼續堅定維護投資者的利益，確保項目保質保量交付，確保正常經營穩定」。
【2月28日中午更新】
追討本金約16億港元的未支付定期貸款及應計利息。高等法院已將呈請的首次聆訊日期定為2024年5月17日。碧桂園將極力反對呈請，目前公司預期呈請將不會對公司的重組計劃或時間表造成實質性影響。
另外，早前內地傳媒傳碧桂園確認已獲批進入首批房地產項目「白名單」的專案超過30個，其中涉及河南、湖北、四川、山東、重慶等地的多個項目。