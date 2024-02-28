碧桂園遭債權人入稟清盤　追討16億本金及利息　集團：不影響重組(更新)

碧桂園(2007)公布，公司獲悉Ever Credit Limited於2024年2月27日向香港高等法院提出對公司的清盤呈請。碧桂園其後發公告指，不影響重組，又表示極力反對清盤呈請。

碧桂園 ：極力反對

碧桂園表示，將極力反對呈請，並徵詢法律意見，採取一切必要行動保護其合法權利。公司將繼續與其境外債權人保持積極主動的溝通，並與其盡快形成重組方案，以期在切實可行的情況下盡快向市場公佈方案條款。同時，公司將盡力與呈請人保持主動的溝通，並在對全部債權人公平的原則下，與呈請人友善協商，妥善處理問題，包括將努力促使呈請盡快被撤回或駁回呈請。