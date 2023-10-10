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財經
2023-10-10 10:48:00

碧桂園｜到期4.7億元債無法履行償付義務　流動性仍然緊張

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碧桂園｜到期4.7億元債無法履行償付義務，流動性仍然緊張。

碧桂園（2007）公布內幕消息，表示截至今日（10日）尚未支付某債務項下本金金額4.7億港元的到期款項，並指預期無法如期或在相關寬限期內，履行所有境外債務款項的償付義務，或導致要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動，且流動性仍然緊張。

碧桂園股價現跌2.3%，報0.82元，創近月低位。

碧桂園｜境外美元債據報未如期支付利息，涉資逾3億。

碧桂園9筆境內債展期已獲持有人同意

碧桂園指，共9筆境內公司債券本金共約147億元人民幣的展期方案，已獲得相關債券持有人的必要同意，為集團換來集中精力恢復運營的時間與空間。

公司表示，在行業銷售環境未明顯得到改善形勢下，面臨資產處置出售的重大不確定性，預計流動性在中短期內仍將持續緊張，又指現金狀況依舊顯著承壓，並已聘請中國國際金融香港證券和華利安諾基(中國)擔任財務顧問，及盛德律師事務所擔任法律顧問，協助評估資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。

面對流動壓力，碧桂園稱，已採取各種措施予以緩解，以最大限度地減少對項目建設和運營的影響。集團通過積極的債務管理動作，持續嘗試優化存量債務結構，確保最大程度地維護各方投資人的利益。集團的長期健康發展需要廣泛的支持，集團已盡最大努力積極應對，且在境內債務管理方面取得積極進展。

9月實現權益銷售金額按年跌八成

公司首9個月實現權益銷售金額約1,549.8億元人民幣，按年下跌43.9%；單月權益銷售金額61.7億元，連續第6個月按月下跌，按年下跌80.7%。

公司截至9月底，年內累計交付房屋共約42萬套，累計交付面積約5,112萬平方米，部分項目提前交付，將保交付作為最優先的業務目標，通過資金專款專用、嚴格管理預售監控資金等方式，切實保障項目的正常運轉並完成保交樓任務。

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