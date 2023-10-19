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財經
2023-10-19 15:56:00

碧桂園｜未按時履行離岸債義務債權人　傳債權人尋求緊急討論債務重組 (更新)

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碧桂園債權人據報尋求宣布9月4日到期人民幣債違約。(資料圖片)

碧桂園（2007）向外電表示，隨美元債券利息的寬限期結束，公司將出現首次違約，又預料無法按時履行離岸債義務。至今債權人稱尚未收款。而最新外電報道，一班離岸債權人正尋求與該公司及其顧問進行緊急談判。

【10月19日更新】

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碧桂園｜到期4.7億元債無法履行償付義務，流動性仍然緊張。

碧桂園債權人傳尋求緊急討論債務重組

最新《路透社》引述消息報道，陷入困境的碧桂園未能償還1,500萬美元（折合約1.17億港元）票息及面臨違約風險後，債權人正尋求與該公司及其顧問進行緊急談判。

據了解，已有兩家債權人團體尋求就潛在的債務重組方案進行討論，其中一家主要團體接近任命Moelis或PJT為財務顧問。該團體由國際投資者和基金經理投資者組成，持有碧桂園約20億美元（折合約156億港元）境外債。

碧桂園暗示將出現首次違約

據《彭博》引述碧桂園指出，因內地市場深度調整及銷售疲弱，預料無法按時履行所有離岸債務義務，並希望尋求一個整體方案來解決問題，又指公司持續經營將有助於相關各方。隨着一筆美元債的利息寬限期結束，該公司將首次違約。不過，碧桂園並沒有明確說明寬限期正式結束的日期是哪一天，存在不確定性。

路透亦引述一位債券持有人指出，碧桂園其中一隻美元債的30天付息寬限期已過，但仍未收到付款的消息。目前碧桂園擁有近110億美元的離岸債，在過去幾周已錯過其他境外付款並進入30日寬限期。

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