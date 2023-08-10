碧桂園｜美元債若違約恐變「恒大2.0」　彭博分析：對內房市場影響或更甚恒大

碧桂園兩筆，分別「2026年到期、票面利率4.2%」的美元債，及「2030年到期、利率4.8%」的美元債，利息均於8月6日周日到期，實際兌息日順延至本周一（7日），據債券招股說明書，兩期票據都有30天寬限期，超過寬限期未支付將構成違約。但兩筆美元債部分持有人表示，截至周二（8日）仍未收到利息付款。

彭博分析：對內房市場影響或更甚恒大

彭博行業研究（BI）分析師Kristy Hung在碧桂園的報告中表示，是次碧桂園事件，令買家及投資者信心岌岌可危，指出碧桂園風險可能會進一步升級；同時，考慮碧桂園在建項目數量是恒大的四倍，她形容公司若違約，「對內房市場影響可能更甚恒大」。

碧桂園碧服目標價再遭摩通削低

摩根大通相隔不足一個月再下調碧桂園及碧服目標價，最新摩通給予碧桂園的目標價為0.8元；碧服的目標價為5.9元，下調幅度為11.1%及11.9%，評級為「減持」。而摩通7月時，一度將碧桂園目標價大削60.9%至0.9元，碧服目標價削70%至6.7元。