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財經
2023-08-30 11:10:00

碧桂園｜股抵債折讓15%予建滔配股涉2.7億　今日將公布業績

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碧桂園｜股抵債折讓15%予建滔配股涉2.7億。(資料圖片)

內房碧桂園（2007）及建滔（148）分別發公告指，兩者訂立認購協議，碧桂園同意向建滔以每股0.77元，配發及發行3.5億股股份，總代價2.7億元，將抵銷近3.19億元的付款金額。此外，碧桂園周三（30日）將公布中期業績。

碧桂園股價現報0.9元，跌1%；建滔報17.32元，跌4.4%。

碧桂園｜股抵債折讓15%予建滔配股涉2.7億。(資料圖片)

碧桂園股抵債折讓15%予建滔

以上日碧桂園的收市價0.91元計算，每股折讓約15.4%；而配發及發行股份相當於經擴大後已發行股本約1.25%。

據建滔公告指，建滔向碧桂園借出本金金額為18.8億元的定期貸款，碧桂園同意分期償還貸款及利息，首筆貸款近3.19億元，即本金金額2.82億元加應計利息，故認購事項完成後，據協議碧桂園尚欠建滔的未償還本金額為15.98億元，碧桂園將分期支付，最後一期於2023年12月。

碧桂園：認購可儘量減少現金流出

碧桂園認為，認購事項使公司可資本化部分付款金額及儘量減少現金流出，因而可保留集團的現金資源，及減少集團資本負債水平，加強集團財務狀況；建滔表示，經考慮當前股價及市場環境，認為認購事項及認購協議項下擬進行的交易，使公司能夠將應收款項轉換為公開上市股份，以提高流動性及靈活性。

碧桂園董事局主席楊惠妍原本間接擁有碧桂園已發行股本總數約52.61%的權益，完成配股交易後，持股則跌至51.95%。

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