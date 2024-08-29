碧瑤綠色純利增11% 垃圾徵費叫停「沒負面影響 反而有利」

碧瑤綠色指，垃圾徵費叫停後，政府明顯加大力度通過回收商增加各類回收點，不論質和量均有提升，直接拉動集團回收業務。(資料圖片)

期內集團清潔服務業務收益10.349億元，增兩成，毛利率6.4%，跌0.8個百分點，歸因於集團致力與政府簽訂新合約；廢物處理及回收業務收入1.47億元，升7.4%，毛利率12.9%，增4.2個百分點，主要由於「塑膠回收先導計劃」進入收成期，以及相關政府合約增加回收點及收入所致；園藝服務業務錄7,110萬元，增15.8%，毛利率13.3%，跌4.7個百分點；蟲害管理業務錄3,780萬元，少19.2%，毛利率7.5%，少0.3個百分點。

集團上半年獲得共14.8億元新合約，將手頭合約額增加約3.8%，至約46.0億元，為下半年及日後年度迎來可觀的收益增長。

政府加大力度增加各類回收點

雖然政府暫緩推行垃圾徵費政策，但碧瑤綠色指，政府減廢初心不變，垃圾徵費僅為政府推動減廢回收的眾多方法之一，而減廢回收是實現《香港資源循環藍圖2035》中「零廢堆填」目標的重要政策，預期未來有序執行。集團又指，政府暫緩推行垃圾徵費後，明顯加大力度通過回收商增加各類回收點，例如加設夜間廚餘回收流動點，方便市民進行回收，不論質和量均有提升，直接拉動集團回收業務，帶來增長動力。所以，暫緩推行垃圾徵費不單對集團回收業務沒有構成負面影響，反而業務有所增長。長遠而言，減廢回收有助實現政府中「零廢堆填」的目標，有利集團回收及綠色科技業務的發展。