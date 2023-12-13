社交媒體Ｘ今年廣告收入據報跌至25億美元　馬斯克曾指「現金流變負值」

《彭博》引述知情人士透露，今年前3季，X每季廣告收入均略高於6億美元，並預期第4季廣告收入也將類似；相較下，X在2022年每季的銷售額均超過10億美元，意味廣告收入下跌至少四成。報道又指，X高層最初目標，是2023年廣告及訂閱收入，能達到30億美元，但暫時而言不大可能達致有關目標。

由美國首富馬斯克（Elon Musk）持有的前稱Twitter、現稱「Ｘ」的社交媒體平台，近期據報今年廣告收入據報跌至25億美元（折合約195億港元）。

自馬斯克在2023年10月入主X後，公司面臨種種變動，包括大規模裁員、削減成本等方式，並以另一方面試圖提升收入，如重新推出Twitter Blue訂閱服務及向開發者收取API訪問費等；同時，亦未有再公布該社交媒體的廣告收入。

根據倫交所LSEG數據顯示，Twitter在私有化前的四個季度（2021年第三季至2022年第二季），其廣告收入合共約為47億美元；此前《路透》根據市場人士推算，X的每月廣告收入按年跌幅達55%；《紐約時報》亦曾引述一份內部報告，自2023年4月1日至5月首週，X在美國的廣告收入較去年同期減少59%。

馬斯克在今年7月時曾表示，X現金流仍錄負數水平，主因是廣告收入下跌近50%，以及負債沉重。