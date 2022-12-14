社科院料中國明年經濟增長約5.1%

中國社會科學院發表《經濟藍皮書：2023年中國經濟形勢分析與預測》，預計2023年中國經濟增長5.1%左右，呈現進一步復甦態勢，建議2023年經濟增長（GDP）增速目標設定在5%以上，在實際執行過程中可力爭實現更高增速，又建議將一般公共預算目標赤字率設定為3%左右。

全球經濟增速明年將明顯轉弱，將對中國外貿出口帶來較大壓力。同時，由於疫情防控措施優化，將顯著提振內地消費。此外，今年經濟增長增速較低的基數效應，將推高2023年經濟增長率。疫情導致的磁滯效應和疤痕效應，將影響經濟增長率。綜合考慮，預計2023年中國經濟增長5.1%左右。

《藍皮書》又預計，明年物價總體保持溫和上漲，消費物價指數（CPI）漲幅擴大，生產物價指數（PPI）升幅則收窄，兩者分別上漲2.8%和1.2%。

政策建議方面，《藍皮書》指出，積極的財政政策要加力提效，有效對沖私人部門需求不足缺口。一是保持適度的赤字規模。建議2023年將全國一般公共預算目標赤字率設定為3%左右。二是優化政策工具選項。三是提高專項債對基礎設施建設需求的適配度，適度放寬專項債的適用範圍。

明年內地通脹預測為2.8%

貨幣政策方面，《藍皮書》建議，繼續實施穩健的貨幣政策，穩健的貨幣政策要精准有力，為實體經濟營造平穩的貨幣金融環境：一是保持實體經濟信貸總量平穩增長；二是重點圍繞促轉型和補短板兩個方向發力結構性貨幣政策工具；三是引導實體經濟融資成本和債務負擔合理降低；四是在美元「高利率」環境下加強貨幣政策應對。

社科院原院長謝伏瞻表示，2022年經濟總體平穩運行，但也應清醒地認識到當前內地經濟運行中仍面臨嚴峻挑戰，特別是經濟增長不及預期，就業壓力加大，有效需求不足，一些領域風險累積。

謝伏瞻認為，經濟增長目標是關鍵指標，是宏觀經濟政策的錨，是引導全社會預期的風向標，也是各地區、各部門對標的參照物。我國經濟長期發展向好的基本面沒有改變，超大規模的市場優勢依然突出，產業鏈供應鏈體系完整，宏觀經濟政策也有空間，加上基數相對較低，明年實現較高的經濟增長是十分必要的。