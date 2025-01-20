祈連活再撐聯匯 稱港元掛鈎人民幣不切實際

有「聯匯之父」稱號的經濟學者祈連活(John Greenwood)接受智庫Chartwell Institute訪問，就近日市場再掀起的聯繫匯率爭議護航，指部分人以為香港放棄聯匯可以在利率調整上有更大自由，但他指這論調忽略全球資本流動的現實，一旦浮動港元受投機者或外部衝擊，屆時利率及匯率的波動會更大，「每當發生政治及經濟事件，匯率就會成為不穩定的來源」。 指抱怨者是「雙面人」 貶值或帶來更高利率 他指，提出抱怨的人是「雙面人」(two-faced)，他們通常是希望降低利率的商業抵押貸款人，或者是希望匯率貶值以獲得競爭優勢的人，然而貶值帶來的高通脹，往往意味要將利率提高。

至於有人認為可將港元與人民幣掛鈎，祈連活認為是不切實際的方案(impractical solution)，主要由於人民幣不可以自由兌換，中國金融體系在不同的法規及國家控制下運作，兩者若掛鈎，會予人香港金融條件與內地致的看法，同時內地經濟的起伏、如內房的低迷，將會對香港產生更大影響。 掛鈎一藍子貨幣 複雜且欠吸引力 另外，市場亦有人提出仿傚新加坡體系，以一藍子貨幣掛鈎。祈連活表示，相關做法複雜且透明度低，並有兩大缺點，一為較易受操控，二為失去掛鈎單一貨幣的簡單吸引力，因為利率無法直接相連，即使只掛鈎兩種貨幣如美元及人民幣，只會出現權重比例的爭議，並在貨幣政策上有不確定性。

市場另一個擔心，是財政儲備正縮減或會影響香港維持聯匯的能力。祈連活指近年香港財政儲備用於支持經濟，並非出現系統性風險，並相信在情況變得危急之前，香港已採取行動穩定儲備。 「問題是替代方案是否更好？」 祈連活表示，聯匯在過去40年抵受了多次金融危機，包括亞融金融風暴及金融海嘯，反映是經得起衝擊。他指要對聯匯構成嚴重威脅，除非出現極嚴峻情況如地緣政治危機。他承認，沒有任何單一的方案是可以永遠適用，但當不利風向出現就將一個體系轉向另一個體系，反而會造成不穩定，「真正問題不是掛鈎美元是否完美，而是替代方案是否更好？在香港的情況，答案是否定的。」

他又寄語香港，應該要加強本身國際金融中心的角色，如加強資本市場角色、吸引外資及保持金融體系信心，而非辦論如何改變體系。