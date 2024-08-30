神話稍歇｜英偉達績後例爆升斷纜 基金：生意強勁 撈底不再簡單

AI大浪的神股英偉達(Nvidia)在周四早上公布業績，第二季營收錄得300億美元，業績繼續高速增長，但股價盤後一度跌7% ，雖然美股早段有所收窄；卻實在打破了英偉達自去年8月以來，業績見光即爆升的神話。
英偉達業績後大跌，有形容是投資者要求完美所致。公司第二季度營收季增15%，年增122%，高於彭博社分析師預期的季增11%，年增114%；仍然是非常高速。
毛利率下跌惹看淡 新生意模式或為真兇
今次股價大跌，可能是市場比較關心毛利率下降。按公司調整後毛利率為75.7%，預期為75.5%。與上一財季的78.9%相比下降3.2個百分點。不過，已經投資人工智能股票近10年的科技基金易方資本，其投資總監王華認為，這可能不是市場猜想，公司正在銷售的晶片毛利下降所致，而是因為英偉達的商業模式出現變化，市場可能忽略了公司轉售其他晶片業務，這可能是公司營收增加，但毛利率下降的原因。他認為，公司小部分業務的份額，雖然被對手如AMD搶佔，但影響不大。公司正售賣的晶片仍然供不應求，對毛利率的影響也不大。
他相信，新產品Blackwell無論單價、平均售價、毛利率都更勝舊產品，推出之際會帶動英偉達的整體生意。另外，應用大量晶片的客戶比如Open AI倘推出新產品如傳聞已久的Strawberry，也會對英偉達造成新刺激。
AI應用獲利者少 惹續大買晶片疑累
目前市場也非常關注人工智能公司特別在做應用層面的公司仍未有盈利下，會否繼續大力投資AI，進而影響上游的雲商、互聯網公司會否繼續向英偉達買更多晶片。但黃仁勳在會議上未有回答太多，可能更引發市場關注。
畢竟英偉達的AI故事已經說了一年，好壞因素堆積，投資者是否可以簡單逢低買入？王華提醒投資者應該在正反兩方面自問。如果看好準備撈底，應該是認為長倉基金和對沖基金都繼續長遠看好AI故事；如果看淡，就是認同英偉達不斷加大規模是有問題、Blackwell晶片或不如預期受歡迎、晶片大客手上或已有太多晶片。