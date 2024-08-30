神話稍歇｜英偉達績後例爆升斷纜 基金：生意強勁 撈底不再簡單

AI大浪的神股英偉達(Nvidia)在周四早上公布業績，第二季營收錄得300億美元，業績繼續高速增長，但股價盤後一度跌7% ，雖然美股早段有所收窄；卻實在打破了英偉達自去年8月以來，業績見光即爆升的神話。

英偉達業績後大跌，有形容是投資者要求完美所致。公司第二季度營收季增15%，年增122%，高於彭博社分析師預期的季增11%，年增114%；仍然是非常高速。

毛利率下跌惹看淡 新生意模式或為真兇

今次股價大跌，可能是市場比較關心毛利率下降。按公司調整後毛利率為75.7%，預期為75.5%。與上一財季的78.9%相比下降3.2個百分點。不過，已經投資人工智能股票近10年的科技基金易方資本，其投資總監王華認為，這可能不是市場猜想，公司正在銷售的晶片毛利下降所致，而是因為英偉達的商業模式出現變化，市場可能忽略了公司轉售其他晶片業務，這可能是公司營收增加，但毛利率下降的原因。他認為，公司小部分業務的份額，雖然被對手如AMD搶佔，但影響不大。公司正售賣的晶片仍然供不應求，對毛利率的影響也不大。