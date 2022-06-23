禍不單行｜連跌13日失16% 大行慎審 中電股息撲5厘 兩年高

中電控股(002)周一發盈警後，翌日晚即爆出電纜橋焚塌令天水圍、元朗及屯門大停電事件，昨再有大行發報告下調集團目標價及評級之際，中電股價亦低處未算低，昨再挫2.7%或1.8元，至65.6元，計及除淨因素後為約兩年低，並累計連跌13個交易日、出現罕見跌浪，累瀉15.6%，股息率亦在13日內由4厘，急增至4.7厘，為逾兩年來最高水平。

中電周一發盈警料上半年錄虧損，引發大行的降級潮！繼摩根大通及花旗分別降級至「中性」及「沽售」後，昨日滙豐證券及美銀亦降其目標價，摩根士丹利則繼續審慎。滙豐表示，中電的營運質素及香港的潛在增長能見度高，令集團在市場的周期性影響下仍能保持韌性，但澳洲業務前景仍有不確定性，因而將評級由「買入」降至「持有」，目標價由88元，減至72元。

美銀亦將中電今明兩年盈利預測下調67%及5%，目標價由89.4元，降至83元，維持「中性」評級。

大摩：減派息風險低

惟市場最關注的，是中電在業務未明朗下會否減派股息。大摩表示，雖然中電澳洲及內地業務持續有壓力，因而維持審慎看法，但認為集團下調每年3.1元股息的風險仍低。該行對中電評級為「減持」，目標價68元。滙豐亦指，中電有意維持派息政策，並指以其充足現金流及健康負債水平而言，要維持派息是可行，因而相信估值再下調空間不大。

港股跌551點守二萬一

整體大市方面，環球經濟衰退憂慮縈繞不散，恒生指數低開90點後不斷向下，並跌至收市，以全日低位21,008點埋單，失551點或2.6%，結束3連升；恒生科技指數再跑輸報4,552點，跌207點或4.4%。主板成交額約1,269億元。

69隻藍籌僅3隻報升，科技股再成跌市重災，阿里健康(241)全日瀉13.8%，藍籌表現最差。ATM合共拖累恒指193點或35%跌幅，騰訊控股(700)全日跌2.9%；阿里巴巴(9988)失4.1%；美團(3690)跌4.8%。表現最好藍籌為吉利汽車(175)，全日漲4.1%。