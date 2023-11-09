熱門搜尋:
床蝨 雙11 騙案 三吉彩花 佳子公主 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-11-09 15:35:00

福布斯中國富豪榜｜農夫山泉鍾睒睒三度成中國首富　碧桂園楊惠妍身家暴跌九成

分享：

農夫山泉鍾睒睒。

福布斯周四（9日）發布2023中國內地富豪榜，其中養生堂及旗下農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒，三度嬋聯中國首富之稱；抖音母公司字節跳動創辦人張一鳴亦嬋聯第二位；第三位則「換畫」，由去年第九位的拼多多（美：PDD）創辦人黃崢奪得。福布斯中國指，今年100名上榜富豪的總財富，從去年的9,071億元（美元，下同），跌至8,950億元，減少121億元。而阿里巴巴創辦人身家卻較去年增加45億元。

「雙馬」身家不跌反升

榜單首10位的富豪，與去年相比有「執位」，部分人身家「不跌反升」。榜首鍾睒睒身家由623億元減至601億元；次位的張一鳴由495億元減至434億元。而其中排名第三位的黃崢，財富大增94.6%，由186億元增至362億元；排名第四的騰訊（700）創辦人馬化騰的財富則由234億元增至321億元，大增超過37%。

去年排行第八、今年升上第五位的網易創辦人丁磊，其身家大升71%，由234億元增至320億元；去年排第三位、今年跌至第六位的新能源汽車電池供應商寧德時代創辦人曾毓群，其身家由289億元，跌至258億元；阿里巴巴(9988)創辦人馬雲雖然排名下跌兩位至第七位，不過身家亦較去年有增長，由206億元增至251億元，增加兩成。

碧桂園楊惠妍身家暴跌九成

福布斯指，100位上榜者當中，跌幅最大的是碧桂園（2007）聯席主席楊惠妍，下跌達90%至36億元，排名由去年第69直插至93位。全榜有42人財富有增長，有40人身家縮水。今年還有3人新上榜，包括白酒股珍酒李渡董事長吳向東（6979）、百利天恒藥業董事長朱意、鵬瑞集團董事局主席徐航。理想汽車（2015）創始人李想，以74億美元的資產重上富豪榜，排名第34位。

2023年首10位中國富豪：

  1. 農夫山泉鍾睒睒（601億美元）
  2. 字節跳動創辦人張一鳴（434億美元）
  3. 拼多多創辦人黃崢（362億美元）
  4. 騰訊創辦人馬化騰（321億美元）
  5. 網易創辦人丁磊（320億美元）
  6. 寧德時代創辦人曾毓群（258億美元）
  7. 阿里巴巴創辦人馬雲（251億美元）
  8. 美的集團創始人何享健（212億美元）
  9. 比亞迪創始人王傳福（176億美元）
  10. 吉利汽車創辦人李書福（153億美元）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受