福布斯中國富豪榜｜農夫山泉鍾睒睒三度成中國首富　碧桂園楊惠妍身家暴跌九成

福布斯周四（9日）發布2023中國內地富豪榜，其中養生堂及旗下農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒，三度嬋聯中國首富之稱；抖音母公司字節跳動創辦人張一鳴亦嬋聯第二位；第三位則「換畫」，由去年第九位的拼多多（美：PDD）創辦人黃崢奪得。福布斯中國指，今年100名上榜富豪的總財富，從去年的9,071億元（美元，下同），跌至8,950億元，減少121億元。而阿里巴巴創辦人身家卻較去年增加45億元。

「雙馬」身家不跌反升

榜單首10位的富豪，與去年相比有「執位」，部分人身家「不跌反升」。榜首鍾睒睒身家由623億元減至601億元；次位的張一鳴由495億元減至434億元。而其中排名第三位的黃崢，財富大增94.6%，由186億元增至362億元；排名第四的騰訊（700）創辦人馬化騰的財富則由234億元增至321億元，大增超過37%。

去年排行第八、今年升上第五位的網易創辦人丁磊，其身家大升71%，由234億元增至320億元；去年排第三位、今年跌至第六位的新能源汽車電池供應商寧德時代創辦人曾毓群，其身家由289億元，跌至258億元；阿里巴巴(9988)創辦人馬雲雖然排名下跌兩位至第七位，不過身家亦較去年有增長，由206億元增至251億元，增加兩成。

碧桂園楊惠妍身家暴跌九成

福布斯指，100位上榜者當中，跌幅最大的是碧桂園（2007）聯席主席楊惠妍，下跌達90%至36億元，排名由去年第69直插至93位。全榜有42人財富有增長，有40人身家縮水。今年還有3人新上榜，包括白酒股珍酒李渡董事長吳向東（6979）、百利天恒藥業董事長朱意、鵬瑞集團董事局主席徐航。理想汽車（2015）創始人李想，以74億美元的資產重上富豪榜，排名第34位。