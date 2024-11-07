福布斯中國富豪榜 鍾睒睒連續4年稱冠 馬化騰重奪次席

《福布斯》公布2024年中國富豪榜，指過去一年滬深300指數累升12%，推動兩年前中國富豪整體財富跌破萬億美元後，今年再重越13位數大關，較去年的8,950億美元，大升15%。而中國首富繼續由農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒穩坐，惟其財富縮水93億美元，至508億美元(約3,962億港元)，但仍足以令他連續4年穩坐冠軍寶座。

百大富豪60人財富有增長 張一鳴升5%

中國首100名富豪中，過去一年有60人財富有增長，但有22人下跌。財富升幅最大者為騰訊控股(700)創辦人馬化騰，身家增加147億美元︳至468億美元，排名上升兩位至第二首富。另外，字節跳動創辦人張一鳴身家亦升5%，至456億美元，排名跌1位，至第三。拼多多創辦人黃崢身家升77億美元，至439億美元，排第四位。

