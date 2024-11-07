福布斯中國富豪榜 鍾睒睒連續4年稱冠 馬化騰重奪次席

《福布斯》公布2024年中國富豪榜，指過去一年滬深300指數累升12%，推動兩年前中國富豪整體財富跌破萬億美元後，今年再重越13位數大關，較去年的8,950億美元，大升15%。而中國首富繼續由農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒穩坐，惟其財富縮水93億美元，至508億美元(約3,962億港元)，但仍足以令他連續4年穩坐冠軍寶座。
百大富豪60人財富有增長 張一鳴升5%
中國首100名富豪中，過去一年有60人財富有增長，但有22人下跌。財富升幅最大者為騰訊控股(700)創辦人馬化騰，身家增加147億美元︳至468億美元，排名上升兩位至第二首富。另外，字節跳動創辦人張一鳴身家亦升5%，至456億美元，排名跌1位，至第三。拼多多創辦人黃崢身家升77億美元，至439億美元，排第四位。
泡泡瑪特王寧新上榜 身家55億美元
今年新加入中國百大富豪的，有遊戲公司米哈游3位創辦人蔡浩宇、劉偉和羅宇豪，身家分別73億美元排第四十三、44億美元排第八十六、43億美元排第九十。另外，泡泡瑪特(9992)主席王寧亦新上榜，身家55億美元排第六十八。至於17名跌出榜單的富豪中，包括碧桂園(2007)董事長楊惠妍。
《福布斯》中國2024年十大富豪榜：
(1) 農夫山泉創辦人鍾睒睒，身家508億美元
(2) 騰訊控股主席馬化騰，身家468億美元
(3) 字節跳動創始人張一鳴，身家456億美元
(4) 拼多多創辦人黃崢，身家439億美元
(5) 寧德時代創辦人曾毓群，身家371億美元
(6) 美的集團(3990)創辦人何享健及其家族，身家286億美元
(7) 網易(9999)創辦人丁磊，身家274億美元
(8) 阿里巴巴(9988)創辦人馬雲，身家252億美元
(9) 比亞迪(1211)創辦人王傳福，身家228億美元
(10) 小米集團(1910)創辦人雷軍，身家199億美元