福布斯富豪榜2023｜香港首富出爐　李嘉誠再蟬聯　身家更拋離第二位700億

香港經濟於去年收縮3.5%，據福布斯最新統計的香港富豪榜指，儘管去年經濟收縮，長和系創辦人李嘉誠卻再次蟬聯香港首富，身家更拋離第二位近700億港元。

李嘉誠再蟬聯香港首富

福布斯最新公布2023年香港富豪榜，李嘉誠以390億美元（折合約3,059.8億港元）資產，位居第一，更比去年增加235億港元。福布斯指，雖然長和（001）的股價因盈利疲弱而下跌，但部分被誠哥所持有能量飲料公司「Celsius」的股份抵消，因在百事可樂宣布向該公司投資後，該公司的股價翻近一倍。

「四叔」身家少誠哥700億

第二位則為恒地（012）創辦人「四叔」李兆基，去年房地產市場疲弱，他的淨資產亦連累下降11%至303億美元（折合約2,377.2億港元），但仍位居第二。

至於排名第三的是已故新世界（017）創辦人鄭裕彤的兒子鄭家純，他自2020年以來一直位居第三，去年新世界家族的資產增加了25億美元，達到289億美元（折合約2267.4億港元）非常貼近第二位的「四叔」。

首10位香港富豪：