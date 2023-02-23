福布斯富豪榜2023｜香港首富出爐　李嘉誠再蟬聯　身家更拋離第二位700億

香港經濟於去年收縮3.5%，據福布斯最新統計的香港富豪榜指，儘管去年經濟收縮，長和系創辦人李嘉誠卻再次蟬聯香港首富，身家更拋離第二位近700億港元。
李嘉誠再蟬聯香港首富
福布斯最新公布2023年香港富豪榜，李嘉誠以390億美元（折合約3,059.8億港元）資產，位居第一，更比去年增加235億港元。福布斯指，雖然長和（001）的股價因盈利疲弱而下跌，但部分被誠哥所持有能量飲料公司「Celsius」的股份抵消，因在百事可樂宣布向該公司投資後，該公司的股價翻近一倍。
「四叔」身家少誠哥700億
第二位則為恒地（012）創辦人「四叔」李兆基，去年房地產市場疲弱，他的淨資產亦連累下降11%至303億美元（折合約2,377.2億港元），但仍位居第二。
至於排名第三的是已故新世界（017）創辦人鄭裕彤的兒子鄭家純，他自2020年以來一直位居第三，去年新世界家族的資產增加了25億美元，達到289億美元（折合約2267.4億港元）非常貼近第二位的「四叔」。
首10位香港富豪：
- 長和系李嘉誠（390億美元）
- 恒地李兆基（303億美元）
- 新世界鄭家純（289億美元）
- 李錦記李文達家族（193億美元）
- 會德豐吳光正（169億美元）
- 新地鄺肖卿（152億美元）
- 嘉華集團呂志和（149億美元）
- 華人置業劉鑾雄（132億美元）
- 阿里巴巴聯合創始人蔡崇信（85億美元）
- 玩具大王蔡志明（82億美元）
協成行方文雄首次上榜
此外，本次唯一的新面孔，是房地產集團協成行的聯席主席方文雄，他接替了已故父親方潤華的位置，現時其家族在富豪榜排行第35位，資產淨值達23億美元（折合約180.4億港元）。
而去年首次上榜的人工智能公司商湯科技（020）聯合創始人、大學教授湯曉鷗，其淨資產隨着公司持續虧損而暴跌至25億美元（折合約196.1億港元），現排行第33位。
福布斯續指，雖然恒指去年至今下跌12%，但相比之下，香港首50位富豪的總資產，僅從3,280億美元，小幅下跌至3,240億美元。