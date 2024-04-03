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財經
2024-04-03 11:25:00

福布斯富豪2024｜LVMH集團阿爾諾家族榮登全球首富　馬斯克居次

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福布斯富豪2024｜LVMH集團阿爾諾家族榮登全球首富　馬斯克居次

福布斯富豪2024｜LVMH集團阿爾諾家族榮登全球首富　馬斯克居次

《福布斯》（Forbes）公布2024年全球億萬富豪榜，全球首富一席由法國奢侈品牌集團LVMH阿爾諾家族，以擁有2,330億美元財富榮登榜首，至於美國電動車生產商特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克及亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯，則分別各以1,950億及1,940億美元的身家，排名第2及第3位；Facbook母企Meta（美：META）行政總裁朱克伯格，亦以1,770億美元位列第4位。

全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖）

長和系李嘉誠位列第38位

在上榜的中國富豪當中，排名最高的是位列第24的農夫山泉（9633）董事長鍾睒睒，其財富總值623億美元；字節跳動創辦人張一鳴、拼多多（美：PDD）創辦人董事長黃崢，分別位列第27及33位，財富總值分別達434億及389億美元；而長和系創辦人李嘉誠則以373億美元財富位列第38位。

全球富豪人數歷年最多

福布斯指，今年全球合共有2,781位億萬富豪，較去年增加141人，身家合共14.2萬億美元，按年增加2萬億美元，也較上次高位多1.1萬億美元。

據富豪榜單中，有三分之二的富豪其財富均有增加，首20位的億萬富豪財富合共增加7,000億美元，當中美國的億萬富豪更升至破紀錄的813人，為億萬富豪人數最多的國家，合共擁有5.7萬億美元財富。而中國、印度則在富豪榜排名第2及第3位。

福布斯富豪2024首十名名單：

  1. LVMH集團阿爾諾及家族（財富：2,330億）
  2. Tesla創辦人馬斯克（財富：1,950億）
  3. 亞馬遜創辦人貝索斯（財富：1,940億）
  4. Meta創辦人朱克伯格（財富：1,770億）
  5. 甲骨文聯合創辦人Larry Ellison（財富：1,410億）
  6. 巴郡創辦人巴菲特（財富：1,330億）
  7. 微軟創辧人比爾蓋茨（財富：1,280億）
  8. 微軟前行政總裁Steve Ballmer（財富：1,210億）
  9. 印度信實工業主席Mukesh Ambani（財富：1,160億）
  10. Google聯合創辦人Larry Page（財富：1,140億）
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