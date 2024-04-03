福布斯富豪2024｜LVMH集團阿爾諾家族榮登全球首富 馬斯克居次

《福布斯》（Forbes）公布2024年全球億萬富豪榜，全球首富一席由法國奢侈品牌集團LVMH阿爾諾家族，以擁有2,330億美元財富榮登榜首，至於美國電動車生產商特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克及亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯，則分別各以1,950億及1,940億美元的身家，排名第2及第3位；Facbook母企Meta（美：META）行政總裁朱克伯格，亦以1,770億美元位列第4位。

長和系李嘉誠位列第38位 在上榜的中國富豪當中，排名最高的是位列第24的農夫山泉（9633）董事長鍾睒睒，其財富總值623億美元；字節跳動創辦人張一鳴、拼多多（美：PDD）創辦人董事長黃崢，分別位列第27及33位，財富總值分別達434億及389億美元；而長和系創辦人李嘉誠則以373億美元財富位列第38位。