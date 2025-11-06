福布斯｜鍾睒睒連續5年膺中國首富 王寧身家飆4倍

《福布斯》2025年中國富豪榜出爐，農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒連續5年穩居「中國首富」，在農夫山泉上半年淨利潤及收入均錄雙位數增長下，其身家亦大增至771億美元(約6,013.8億港元)，按年263億美元。另外，字節跳動聯合創辦人張一鳴，亦在排行榜上升一位，取代騰訊控股(700)創辦人馬化騰，成第二富豪，身家增237億美元，至693億美元。
張一鳴上升一位 馬化騰第三
至於馬化騰跌至中國第三富豪，騰訊股價過去一年升40%，其身家亦上升超過三成，至628億美元。
而排第四至第十位，依次為寧德時代(3750)創辦人曾毓群，身家535億美元；網易(9999)的創辦人丁磊，身家475億美元；拼多多創辦人黃崢，身家453億美元；小米集團(1810)創辦人雷軍，身家368億美元；阿里巴巴(9988)創辦人馬雲，身家310億美元；美的集團(300)大股東何享健家族，身家298億美元；魏橋創業的鄭淑良家族，身家254億美元。
美團王興身家大縮水
而近年旗下Labubu風靡全球的的泡泡瑪特(9992)股價飛天，創辦人王寧亦成為身家升幅最大的富豪，過去一年財富飆升4倍，至222億美元，排名12。至於寒武紀科技董事長兼首席執行官陳天石身家亦上升3倍，至210億美元，排名15。另外，身家縮水最大額者為捲入內地外賣大戰的美團(3690)董事長王興，身家大跌42%或62億美元，至84億美元。
新臉孔8人 包括DeepSeek梁文鋒
百大富豪榜中，今年有6個早前落榜的富豪重新上榜，包括吸塵機械人製造商科沃斯集團創始人錢錢東奇，身家50.5億美元，排名93。至於新臉孔的8人中，包括DeepSeek創辦人梁文鋒，身家115億美元排第34；另外蜜雪集團(2097)創辦人、兩兄弟張紅超及張紅甫，各以85億美元身家，首次躋上今年榜單，並排53名。至於有14人落榜，當中包括前首富、大連萬達集團董事長王健林。
福布斯2025年中國十大富豪
第一位：鍾睒睒(農夫山泉)，身家771億元
第二位：張一鳴(字節跳動)，身家693億元
第三位：馬化騰(騰訊)，身家628億元
第四位：曾毓群(寧德時代)，身家535億元
第五位：丁磊(網易)，身家475億元
第六位：黃崢(拼多多)，身家453億元
第七位：雷軍(小米)，身家368億元
第八位：馬雲(阿里巴巴)，身家310億元
第九位：何享健家族(美的集團)，身家298億元
第十位：鄭淑良家族(魏橋創業)，身家254億元