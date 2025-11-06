福布斯｜鍾睒睒連續5年膺中國首富 王寧身家飆4倍

《福布斯》2025年中國富豪榜出爐，農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒連續5年穩居「中國首富」，在農夫山泉上半年淨利潤及收入均錄雙位數增長下，其身家亦大增至771億美元(約6,013.8億港元)，按年263億美元。另外，字節跳動聯合創辦人張一鳴，亦在排行榜上升一位，取代騰訊控股(700)創辦人馬化騰，成第二富豪，身家增237億美元，至693億美元。

張一鳴上升一位 馬化騰第三

至於馬化騰跌至中國第三富豪，騰訊股價過去一年升40%，其身家亦上升超過三成，至628億美元。