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財經
2022-12-08 09:30:14

福布斯：馬斯克一度失落全球首富寶座

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福布斯：馬斯克一度失落全球首富寶座

福布斯報道稱，馬斯克於周三曾經短暫失落其全球首富寶座予LVMH行政總裁Bernard Arnault。（資料圖片）

外電引述《福布斯》報道，Twitter老闆及Tesla最大股東、身兼兩公司行政總裁的馬斯克（Elon Musk周三（7日）一度失去其全球首富的頭銜。

根據報道，奢侈品牌路易威登母公司LVMH的行政總裁Bernard Arnault及其家人曾經短暫成為世界首富，之後以1,853億美元的個人財富重返第二位。

馬斯克自20219月以來一直位居福布斯榜首，最新淨資產為1,857億美元。不過，自馬斯克於今年初提出收購Twitter以來，Tesla股價持續向下，累計跌幅超過47%。他的身家於118日已經跌至2,000億美元以下，最主要原因是投資者憂慮馬斯克將精力都投放到Twitter而影響Tesla的未來發展，故減持Tesla致股價向下。馬斯克榮登榜首前，全球首富為亞馬遜（Amazon.com）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）。

最新擁身家1857億美元

單計馬斯克持有的Tesla的淨資產值，在他提出收購Twitter以來已縮減約700億美元。馬斯克在10月時以130億美元的貸款和335億美元的股權承諾完成Twitter的世紀併購。馬斯克旗下的公司還包括火箭公司SpaceX和正在開發超高帶寬腦機接口以將人腦連接到計算機的初創公司Neuralink

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