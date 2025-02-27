福布斯2025｜李嘉誠蟬聯香港首富　身家373億美元

《福布斯》公布2025年度香港50大富豪榜，首位仍然是長和系創辦人李嘉誠，估計他的身家為373億美元(約2,909億港元)，較去年估算高出3%，繼續蟬聯本港首富的寶座。

至於第二至第四位則維持不變，恒地創辦人「四叔」李兆基以292億美元(約2,278億港元)排第二位，第三及第四位分別為新世界(港交所：017)主席鄭家純家族及李錦記集團的李氏兄妹，身家分別達195億美元(約1,521億港元)和162億美元(約1,264億港元)。

《福布斯》表示，上榜的30位富豪的財富均有增加，其中李嘉誠繼續佔據榜首，財富小幅上漲至373億美元。雖然李嘉誠旗下長實(港交所：1113)股價下跌，但其投資組合中有表現較好的投資，例如視訊會議巨頭Zoom Communications，彌補了有關缺口。而鄭家純雖然仍位居富豪榜第三位，但財富跌幅最大，減少了26億美元。

周凱旋降至42位 身家152億港元

至於被指為李嘉誠的「紅顏知己」、維港投資(Horizons Ventures)聯合創始人周凱旋(Solina Chau)，今年排名由去年的第35位降至42位，估計身家為19.5億美元(約152億港元)。