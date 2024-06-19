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財經
2024-06-19 19:00:00

私人會所美國會以正價回購債券保稅務地位　有會員稱蝕170萬

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私人會所美國會以正價回購債券保稅務地位　有會員稱蝕170萬

私人會所美國會以正價回購債券保稅務地位　有會員稱蝕170萬

在港有近百年歷史的私人會所「美國會」本月向其會員發信，表示該會現時資金充裕，故決定以面值正價回購債券以償還債務，又指並非持有美國護照的債券持有人，需再付150萬元維持會員資格，最遲於8月底回覆。有本地傳媒報道，有會員因而損失170萬元及需另付費續會。

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美國會：因資金充足故回購債券

《明報》引述美國會致會員的信件指，有關回購債券理據是因現時會方資金充足，同時考慮到資產負債表及投資組合，連同董事會在會員委員會及財務委員會支持下，決定贖回所有個人持有的債券償還債務。信件又稱，該會需確保50%或以上營運收入來自「投票會員」，方可維持會所非牟利的稅務地位。

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報道指，信中另引述條款稱，債券本金不能按持有人要求償還，但會所有權可在不少於一個月書面通知後的任何日期回購指定債券。而該會亦有非美國個人會員資格，但已於2009年起已停售，目前該類會員有500名。而據美國會年報顯示，持債券會員人數約佔四分之一。

有非美籍債券持有人質疑回購決定

報道表示，有非美籍債券持有人指，自己以200萬購入債券，但美國會現時卻以30萬元面值回購債券，意味損失達170萬元，亦因續會需要額外多用150萬元保留會籍。

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《am730》亦就有關事件向美國會查詢，暫未獲得回覆。

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