科企互掟｜累沽600萬股 阿里投降 半價蝕讓快狗

美國聯儲局議息前夕，俄羅斯宣布計劃「局部軍事動員」，令地緣政局憂慮再起，科技股昨再成市場提款機，惟捱沽的同時，有科企亦密密套現手上投資。聯交所資料顯示，阿里巴巴(9988)上周以損手五成的價格小量減持快狗打車(GOGOX，2246)，上市後持股已累計大降603萬股或0.98%，最新持股13.99%。

按昨收市後最新披露，阿里上周四以每股平均6.3572元，減持23.24萬股或0.04%快狗，套現約147.7萬元，持股由14.03%降至13.99%，至約8,611.3萬股。

入股價12.91元 上周約6.4元沽

翻查快狗招股資料，阿里分別透過旗下3間公司——淘寶中國、菜鳥及AHKEF投資快狗，當中只有菜鳥不設半年禁售期。快狗上市前3輪融資後，阿里合共持股14.97%或約9,214.5萬股，涉及入股金額約11.9億元，即平均每股入股價約12.91元，以上周的平均減持價計，意味阿里已大幅損手50.8%。

快狗昨收報5.61元，大跌0.39元或6.5%，成交額1,450萬元，今年6月24日以21.5元掛牌至今，已累計大瀉73.9%；阿里的最新持股市值僅約4.83億元。阿里昨亦大跌3.15元或3.7%，報83.05元，成交額31.03億元。

值得留意是，阿里今次披露減持是由於其快狗持倉跌逾一個整數百分點，倘比較上市時及最新持倉，實質已減少603萬股，意味阿里早有減持行動，甚至有機會是持續性沽貨。

