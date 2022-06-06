科企回暖｜美團績優今或彈半成 港股料高開 科指醞釀破位

繼阿里巴巴(9988)後，美團(3690)亦在上周四交出勝預期的季績，推升其美國預託證券(ADR)走高，上周五折算港元報189.9元，較港高5.4%，有望帶挈港股高開。事實上近日科企氣氛有明顯回暖，上周30隻科指成分股中，逾四成反彈最少10%，市場期望科技股投資情緒隨季績持續改善，領恒生科技指數打破4月至今在3,800點至4,500點受困的局面。
恒生指數上周累揚1.9%或385點，至21,082點；科指則跑贏，全周漲5%或211點，至4,397點。除美團ADR走高外，騰訊控股(700)ADR亦較港高0.5%，阿里巴巴則較港低約1%，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日高開147點，至21,230點。
科指4月初至今已3度在4,500點水平受阻，再上望為3月下旬的4,900點水平。按輪證發行商數據，目前科指以牛證街佔多，佔近六成，熊證街貨重倉區就囤積在4,900點收回水平，涉約1,900萬份；而4,600點收回水平亦有約千萬份熊證鎮守，亦反映淡友估計兩大阻力位可守。
值得留意是，阿里上次季績後連彈3日，累漲18.7%，領科指在上周二升越4,500關的近月高位，市場憧憬美團可重演阿里的績後強勢。
3央行將議息 澳或加0.4厘
另外，三大央行即將議息，市場普遍預期澳洲央行及美國聯儲局已進入加息周期，繼上月後，預期本月利率分別再調高0.25厘及0.5厘。至於歐洲央行本周仍按兵不動，最快7月加息0.5厘，以抑壓通脹高企。
澳洲央行明日議息，上月是12年以來首度加息0.25厘，至0.35厘後，據一項調查顯示，逾六成預期該行將再加息0.25厘，至0.6厘水平，亦有約三成人預期或上調利率0.4厘，至0.75厘，當地首季通脹達5.1%，為2001年以來新高，受能源及食品價格上升等影響。Westpac銀行分析師指，澳洲明日料加息0.25厘，但有50%機會率加息0.4厘，倘加息0.4厘，澳元兌美元料企穩0.71至0.72，上周五收報0.7207，跌0.8%。
歐央行估計最快7月出手
另外，歐州央行將於周四議息，分析料利率維持介乎0.25、0及負0.5厘不變，但或公布縮減刺激經濟措施。美國銀行則預期歐洲將分別於7月及9月加息，各0.5厘，今年共加息1.5厘。德銀則料歐洲最快第三季才開始上調利率，幅度為0.5厘，將以更激進加息對抗通脹。歐洲上周公布5月通脹初值達8.1%創新高，亦較市場預期7.7%更高。
通脹料維持 美須再加半厘
至於美國聯儲局將於本月14及15日議息，據利率期貨顯示，加息0.5厘，至介乎1.25至1.5厘水平的機會率達逾98%，三藩市儲備銀行行長戴利(Mary Daly)日前亦指，應加快將利率調高至「中性」水平，預期未來兩次議息各加0.5厘。
美國將於周五公布5月通脹，市場料維持按年升8.3%，核心通脹料按年增5.9%，升幅按月回落0.3個百分點。另市場料歐元兌美元支持位1.07，阻力位1.077，上周五報1.0719，跌0.26%。至於美元兌日圓上周五報130.88，升0.8%，分析指技術預期先試131。