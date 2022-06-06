科企回暖｜美團績優今或彈半成 港股料高開 科指醞釀破位

繼阿里巴巴(9988)後，美團(3690)亦在上周四交出勝預期的季績，推升其美國預託證券(ADR)走高，上周五折算港元報189.9元，較港高5.4%，有望帶挈港股高開。事實上近日科企氣氛有明顯回暖，上周30隻科指成分股中，逾四成反彈最少10%，市場期望科技股投資情緒隨季績持續改善，領恒生科技指數打破4月至今在3,800點至4,500點受困的局面。

恒生指數上周累揚1.9%或385點，至21,082點；科指則跑贏，全周漲5%或211點，至4,397點。除美團ADR走高外，騰訊控股(700)ADR亦較港高0.5%，阿里巴巴則較港低約1%，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日高開147點，至21,230點。

科指4月初至今已3度在4,500點水平受阻，再上望為3月下旬的4,900點水平。按輪證發行商數據，目前科指以牛證街佔多，佔近六成，熊證街貨重倉區就囤積在4,900點收回水平，涉約1,900萬份；而4,600點收回水平亦有約千萬份熊證鎮守，亦反映淡友估計兩大阻力位可守。

值得留意是，阿里上次季績後連彈3日，累漲18.7%，領科指在上周二升越4,500關的近月高位，市場憧憬美團可重演阿里的績後強勢。