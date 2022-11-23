科企困局｜兩年監管整改見曙光 傳螞蟻明年接78億罰單

阿里巴巴(9988)旗下螞蟻集團自2020年11月上市前夕觸礁並面臨至今長達兩年的監管整改後，昨傳出中央擬明年第二季宣布向螞蟻罰款10億美元(約78億港元)，亦意味集團的重組計劃或可進入直路。倘傳聞成事，則連同阿里去年因違反壟斷法而遭罰182億元人民幣計，馬雲旗下王國將合共罰款逾270億元。

人行主導 料明年兩會後宣布

外電引述多名消息人士指，中國人民銀行過去數月一直為螞蟻集團的罰款與集團非正式溝通，並計劃在今年底與其他監管機構討論其重組計劃，而由於明年3月內地「兩會」或出現領導人變動，因此估計明年第二季才會宣布罰單，罰款或集中在「資本無序擴張」的違規行為，以及放任業務發展而造成的金融風險。報道指，罰單落實可能意味整改近尾聲，有利集團獲得金融控股牌照，甚至可以重啟上市計劃。

傳6月已申組金融控股公司

內地近年持續監管科網企業，今年7月內地已向滴滴出行開出逾80億元人民幣的罰單，螞蟻去年4月後亦持續進行業務改革，包括將小額貸款業務併入消費金融部門，並與國企共享用戶數據。另外，有指今年6月螞蟻已向杭州市當局申請成立金融控股公司，報道指在螞蟻正式完成重組之前，當局或不會披露相關申請。

阿里市值高位累失5萬億元

阿里自螞蟻上市失敗後，股價從309.4元高位持續回吐，昨收報73.1元，累計已跌76.4%，市值累積蒸發5萬億元，至昨僅錄1.55萬億元。創辦人馬雲期間一直淡出公眾場合。

螞蟻自被監管當局出手整改後，自今年中起不斷有相關消息傳出，包括6月傳當局放行上市，惟遭中證監否認；翌月再傳馬雲放棄集團控權，令集團兩至3年內都不能上市。上周阿里亦以「需時制定新員工持股計劃」為由，表明今年在港雙重主要上市的計劃將會推遲。