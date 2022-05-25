科企季績對辦 網易收入勝預期

科技股季績續放榜，表現較預期佳。網易(9999)公布截至3月底止首季純利43.94億元(人民幣，下同)(約51.6億港元)，按年少1%，非公認會計準則淨利潤51.18億元，增0.7%，淨收入235.56億元，增14.8%，高於市場預期，毛利128.36億元，多16.1%，每股盈利1.34元，每股季息6.44美仙，多7.3%。網易昨跌1.9%，報151港元。

分部收入方面，網易首季在線遊戲服務收入173億元，多15.3%，亦勝預期，毛利率65.1%；有道淨收入12億元，減10.4%，毛利率53.1%；雲音樂收入21億元，增38.6%，毛利率12.2%；創新及其他業務淨收入30億元，多11.5%，毛利率23.3%。

金山軟件上季少賺15%

金山軟件(3888)指，今年首季純利9,938.6萬元(約1.1億港元)，按年減14.7%，營業額18.5億元，升19%，其中辦公室軟件及服務收入8.7億元，增13%；網絡遊戲及其他收入9.8億元，漲24.5%，分別佔整體收入47%及53%。營運溢利4.99億元，下滑2%，毛利15億元，多14%，毛利率81%，按年少3個百分點，每股盈利0.07元。

金山指，辦公軟件及服務業務收入按年增長，主要是由於北京金山辦公軟件及其附屬公司的個人及機構訂閱業務持續增長，但部分被機構授權及互聯網廣告業務減少所抵銷。網絡遊戲及其他業務的收益上揚，因上季推出若干手遊，進一步豐富了遊戲組合，惟部分被現有遊戲收益減少所抵銷。

汽車之家純利減逾五成

至於中概股、內地線上汽車服務平台汽車之家(2518)，公布3月底止首季純利3.08億元(約3.6億港元)，按年少51.5%，淨收入總額14.71億元，跌兩成；經調整利潤4.38億元，跌四成，研發費用3.55億元，增16.6%，每股盈利0.61元。主席兼首席執行官龍泉指，首季開局穩健，總收入超市場預期，會繼續保持良好盈利能力和較高利潤率。