科企搶灘｜阿里商湯齊推大模型 AI概念爆炒 官媒批有泡沫

聊天機械人ChatGPT帶動具AI概念的科技企業爆升，繼百度集團(9888)的「文心一言」後，阿里巴巴(9988)上周五亦推出自主研發的AI大模型「通義千問」；同時商湯(020)昨公布推出大模型體系「日日新SenseNova」，齊齊搶灘生成式AI市場，相關概念股近日亦獲大量資金撲入。不過內地官媒則潑冷水，指ChatGPT概念板塊已存在估值泡沫化跡象。
內地官媒《經濟日報》昨發表評論文章《熱捧人工智能需防泡沫》，指內地ChatGPT概念板塊在1月31日至4月6日的成交額，由約160億元人民幣攀升至逾850億元人民幣，部分股份年內累飆達3倍，整個板塊市盈率(PE)已達136倍。
文章指，ChatGPT的發展成熟需要資本的關注、需要市場有效的定價，而不是過度的炒作，並指一家公司的估值終究會回歸業績基本面，如果業績與股票價格相去甚遠，「那麼從哪裡炒上去，最終還是會掉回原點。文章最後要求監管部門要加強對「蹭熱點」、「炒概念」及股價操縱行為的監控處置和打擊。
商湯推日日新 58億資金偷步炒
事實上，港股資金近日亦瘋湧ChatGPT概念，上周五市場早傳出阿里、商湯推出大模型後，兩股齊齊飆逾2%，後者單日成交額高達58.3億元，為最活躍港股，連同阿里及百度，3股合共交投逾107億元，3股已佔去整體大市10.5%買額。
商湯昨舉辦技術交流日活動，指集團2019年已研發語言模型，並公布旗下「日日新」設有自然語言處理、內容生成、自動化數據標注、自訂模型訓練等多種大模型及能力，同時展示其語言大模型、AI文生圖創作、2D/3D數字人生成、大場景/小物體生成等一系列生成式AI模型及應用。同樣在2019年啓動中文大模型研發的阿里，旗下「通義千問」亦傳已邀請用戶測試，據指主打寫詩及寫腳本的文本生成技術。
中資券商唱好阿里 料可升六成
雖然官媒籲市場提防ChatGPT概念股，惟投資界普遍對阿里信心滿滿。華泰證券認為，阿里除有望受惠即將來臨的消費復甦潮，亦看好公司人工智能的領先技術有望進一步提升其競爭力，上調集團未來3年的淨利潤預測，以及其目標價，看161.1美元，即相當港股157.1元，潛在升幅60.7%。