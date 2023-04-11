科企搶灘｜阿里商湯齊推大模型 AI概念爆炒 官媒批有泡沫

聊天機械人ChatGPT帶動具AI概念的科技企業爆升，繼百度集團(9888)的「文心一言」後，阿里巴巴(9988)上周五亦推出自主研發的AI大模型「通義千問」；同時商湯(020)昨公布推出大模型體系「日日新SenseNova」，齊齊搶灘生成式AI市場，相關概念股近日亦獲大量資金撲入。不過內地官媒則潑冷水，指ChatGPT概念板塊已存在估值泡沫化跡象。

內地官媒《經濟日報》昨發表評論文章《熱捧人工智能需防泡沫》，指內地ChatGPT概念板塊在1月31日至4月6日的成交額，由約160億元人民幣攀升至逾850億元人民幣，部分股份年內累飆達3倍，整個板塊市盈率(PE)已達136倍。

文章指，ChatGPT的發展成熟需要資本的關注、需要市場有效的定價，而不是過度的炒作，並指一家公司的估值終究會回歸業績基本面，如果業績與股票價格相去甚遠，「那麼從哪裡炒上去，最終還是會掉回原點。文章最後要求監管部門要加強對「蹭熱點」、「炒概念」及股價操縱行為的監控處置和打擊。