科企放榜｜快手上季轉賺近15億人幣 上市以來首次

集團表示，第二季度繼續保持增長，並實現另一個重要盈利里程碑，自2021年在港上市以來，首次實現集團層面季度利潤淨額，有力證明公司在擴大用戶基數及內容生態系統的同時，深化變現能力及優化運營效率策略的有效性。同時，上季直播收入逼100億元人民幣，月度付費用戶平均收入貢獻實現兩位數的同比增長，得益於在探索用戶喜好及需求、豐富直播產品及優化直播生態系統方面的不懈努力。

快手今日收報62.5港元，升1.05港元或1.7%，成交額13.68億港元，市值2,709億港元。