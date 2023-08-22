科企放榜｜快手上季轉賺近15億人幣 上市以來首次

快手科技(1024)公布截至6月底止上季扭虧為盈，錄利潤14.81億元(人民幣，下同)(約15.9億港元)，去年同期蝕30.59億元；收入277.44億元，多27.9%；我利139.34億元，增42.6%；經調整利潤26.94億元，去年同期蝕13.12億元。
累計上半年，集團轉賺6.05億元，去年同期蝕94.3億元；收入529.61億元，多23.9%；毛利飆38.2%，至256.46億元；經調整利潤27.36億元，去年同期蝕50.34億元；每股盈利0.14元，維持不派息。
快手業績｜活躍用戶線上營銷收入增兩成
集團上季日均活躍用戶3.76億戶，多8.3%；月均活躍用戶6.73億戶，多14.8%；日活躍用戶平均線上營銷服務收入38.2元，增20.5%，用戶社區規模達歷史新高；電商商品交易總額2,654.56億元，多38.9%。
分部收入方面，快手上季線上營銷服務收入143.47億元，增30.4%；直播業務收入99.68億元，升16.4%。
集團表示，第二季度繼續保持增長，並實現另一個重要盈利里程碑，自2021年在港上市以來，首次實現集團層面季度利潤淨額，有力證明公司在擴大用戶基數及內容生態系統的同時，深化變現能力及優化運營效率策略的有效性。同時，上季直播收入逼100億元人民幣，月度付費用戶平均收入貢獻實現兩位數的同比增長，得益於在探索用戶喜好及需求、豐富直播產品及優化直播生態系統方面的不懈努力。
快手今日收報62.5港元，升1.05港元或1.7%，成交額13.68億港元，市值2,709億港元。