科企放榜｜快手虧損收窄 大摩估短線跑贏 京東績優 美股早段衝高

京東系昨收市後公布第二季及中期業績均見顯著改善。京東集團(9618)截至今年6月底第二季純利43.76億元(人民幣，下同)(約50.7億港元)，按年飆4.5倍，非公認會計準則下普通股股東淨利潤65億元，增41%，遠勝預期，帶動該股美股曾升逾3%。

京東昨收報221.4港元，升1.2%，成交14.5億港元，本月以來暫累瀉逾半成。於晚上10時半升幅收窄至2.6%，報56.78美元，折合每股約222.9港元，較本港收市升約0.7%。

不過，京東第二季營業額2,676億元，升5.4%，升幅連續5個季度收窄，較首季放緩12.6個百分點，經營利潤37.5億元，漲11.5倍。至於上半年純利13.85億元，跌68.6%，營業額5,072億元，升11%，經營利潤61.66億元，升2.1倍。截至6月底，年度活躍用戶5.8億，按年增9.2%。

美銀證券早前料京東上季收入升3%，認為不會出現太大驚喜，由於開始實施成本控制措施，以應對行業增長放緩，料補貼及營銷費用有改善空間，有助提高毛利率。維持「買入」及目標價298港元不變。

京東物流虧損收窄 京東健康轉賺

另外，京東物流(2618)上季虧損收窄至7,633萬元(約8,850萬港元)，去年同期蝕42.9億元，營業額312.7億元，增近兩成，毛利21.7億元，漲41%，非國際財務報告準則盈利2.1億元，去年同期蝕1.3億元。不派中期息。上半年虧損14.6億元，去年同期蝕153.6億元，非國際財務報告準則虧損5.8億元，去年同期蝕15億元。收入586.2億元，升21%，毛利增1倍，至36.3億元。

京東健康(6618)中期業績轉虧為盈，賺2.2億元(約2.5億港元)，去年同期蝕4.55億元，非國際財務報告準則盈利12.1億元，飆82%。不派中期息。期內收入202億元，增48%，主要由於銷售醫藥和健康產品所得收入增48.6%。整體毛利44億元，漲33.5%，毛利率21.8%，減2.5個百分點，因產品組合變動及促銷影響。截至6月底，年度活躍用戶至1.31億，按年增2,270萬，持續加強在醫療健康服務方面的能力建設，日均諮詢量快速增長，已超過25萬。

