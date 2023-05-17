科企放榜｜收入增一成勝預期 百度上季扭虧 聚焦文心潛力

內地科網巨頭季績潮步入高峰，百度集團(9888)昨先交出勝預期成績表！集團公布，截至3月底止首季non-GAAP淨利潤57.27億元(人民幣，下同)(約64.3億港元)，按年大升47.6%；純利58.25億元，去年同期蝕8.85億元；實現營收311.44億元，增長9.6%，營收和利潤雙雙超市場預期。董事長兼首席執行官李彥宏表示，文心一言在新時代中建立新生態，將助力集團實現長期、可持續的增長。
百度指，受惠宏觀經濟好轉和企業持續降本增效，盈利力大幅提升，首季核心non-GAAP經營利潤升45.5%，至53.63億元；而百度智能雲在本季實現non-GAAP盈利，其收入多8%，至42億元；核心的線上行銷收入為166億元，漲6%。至於愛奇藝收入為83億元，多15%。此外，集團首季回購股份1.95億美元(約15.2億港元)。
自動駕駛訂單飆近2.4倍
另外，集團3月的月活躍用戶達6.57億，漲4%，移動端搜索查詢次數和資訊流分發量穩步增長。電商收入成為移動生態的新亮點，上季度搜索促成的季度GMV(商品成交金額)多55%。智慧駕駛方面，期內自動駕駛服務蘿蔔快跑訂單量約66萬宗，升236%，穩居全球最大自動駕駛出行服務提供者。
文心一言逐步融入所有業務
李彥宏表示，相信生成式人工智慧和大語言模型為各行各業帶來革命性潛力，基於這個趨勢，文心一言開啟內測，並計劃逐步將其融入所有業務，吸引更廣泛的使用者及客戶。首席財務官羅戎表示，集團上季核心non-GAAP經營利潤率由去年同期的17%及前一季度的21%，增長至上季23%。生成式AI帶來了人工智慧新模式的變革，對於這個巨大的市場機會，未來將繼續堅定不移地在該領域投資。
百度昨收報124.3港元，升3.4港元或2.8%。百度美股昨盤前一度折算高見130港元，較港再升4.6%。
騰訊音樂多賺九成 在線付費率新高
另外，騰訊音樂(1698)首季純利11.48億元，漲88.5%，非國際財務報告準則純利14.1億元，飆57%。營業額70億元，增5.4%，毛利揚24.5%，至23.1億元，毛利率33.1%，漲5.1個百分點。在線音樂付費用戶數多17.7%，至9,440萬，推動在線音樂付費率再度達到新高至15.9%。