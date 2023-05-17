科企放榜｜收入增一成勝預期 百度上季扭虧 聚焦文心潛力

內地科網巨頭季績潮步入高峰，百度集團(9888)昨先交出勝預期成績表！集團公布，截至3月底止首季non-GAAP淨利潤57.27億元(人民幣，下同)(約64.3億港元)，按年大升47.6%；純利58.25億元，去年同期蝕8.85億元；實現營收311.44億元，增長9.6%，營收和利潤雙雙超市場預期。董事長兼首席執行官李彥宏表示，文心一言在新時代中建立新生態，將助力集團實現長期、可持續的增長。

百度指，受惠宏觀經濟好轉和企業持續降本增效，盈利力大幅提升，首季核心non-GAAP經營利潤升45.5%，至53.63億元；而百度智能雲在本季實現non-GAAP盈利，其收入多8%，至42億元；核心的線上行銷收入為166億元，漲6%。至於愛奇藝收入為83億元，多15%。此外，集團首季回購股份1.95億美元(約15.2億港元)。

自動駕駛訂單飆近2.4倍

另外，集團3月的月活躍用戶達6.57億，漲4%，移動端搜索查詢次數和資訊流分發量穩步增長。電商收入成為移動生態的新亮點，上季度搜索促成的季度GMV(商品成交金額)多55%。智慧駕駛方面，期內自動駕駛服務蘿蔔快跑訂單量約66萬宗，升236%，穩居全球最大自動駕駛出行服務提供者。

