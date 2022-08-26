科企標青｜淨沽額高逾7億 近清倉 港股彈 北水狠掟國指ETF

颱風影響下，港股昨日只有下午半日市，但大市表現比風球更凌厲。內地推出多項刺激經濟措施，恒生指數午後高開150點後持續攀高，收市報19,968點，揚699點或3.6%，一口氣收復1個半星期的跌幅；國企股指數報6,848點，揚283點或4.3%；恒生科技指數報4,268點，勁飆242點或6%，一口氣收復5日跌幅。不過大升市下北水卻密密沽，當中國指ETF恒生中國企業(2828)港股通淨沽額高達7.36億元，冠絕港股。

上月納港股通 屢見大手買賣

ETF在上月初才正式納入港股通可買賣名單，按中央證券登記(CCASS)最新數據，滬深港股通的恒生中國企業ETF持倉合共約1,097萬股或3.11%，以恒生中國企業ETF昨日均價約68.7元計，北水逾7億元的沽淨額，相當於淨沽出逾千萬股，意味是近乎清倉式出貨。不過，相關ETF自納入港股通1個半月以來，已多次出現短時間內大手買入並大手沽出的手影，如7月中深圳北水單日掃入近800萬股後，翌日即見全數沽出；上海北水本月初掃入近900萬股，兩日後即有逾7百萬股沽出。

恒生中國企業ETF昨全日大升2.78元或4.1%，報69.94元，成交額14.9億元。

