科企裁員潮｜Tiktok傳裁員及停止內部擴張計劃　英美歐員工受影響

美國科技新聞網站Wired引述消息報道，字節跳動旗下短視頻平台抖音海外版TikTok周一開始進行重組，包括裁減美國、歐盟及英國的部份職位，並同時停止內部擴張計劃。

科技企業削減人手聲不絕，Meta行政總裁朱克伯格早前表示，Meta已縮減今年工程師招聘目標至6,000到7,000人之間，較原計劃約1萬人減逾3成，又員工答問會上爆出一句：「如果你認為這地方不適合你，你自行決定我絕對贊成。」其他科技公司如Netflix、Tesla、Twitter、英特爾(Intel)也縮減人手。Google母企Alphabet亦以放慢招聘計劃。

儘管TikTok近年迅速擴張其用戶群和員工隊伍，亦沒有因中美關係而面對監管機構注視而放慢，9月份的月活躍用戶數更超過10億，現在全球擁有數千名員工，增長在年輕用戶中尤其快速，但仍要裁員。

多家大型科技企業裁員 Tiktok 總裁員少於 100 人

據報，TikTok的部分歐洲員工已被告知其工作崗位會面臨風險，未來數周將收到人力資源部約談邀請。有英國僱員被警告，一些部門可能有裁員。美國員工亦會陸續收到通知。TikTok是次裁員是針對管理層認為對公司貢獻不大的個人及團隊，而且總裁員人數少於100人。TikTok發言人回應報道時沒有否認裁員。TikTok早前曾指，公司在美國及歐洲員工至少1萬人。

TikTok在中國以外最早聘用的其中一個高級管理層David Ortiz在LinkedIn上宣布，他將離開公司，因為其職位在一個大規模重組計劃中已被取消。

另外，據內媒引述字節跳動人士指，TikTok的全球業務調整規劃，是先做印度、馬來西亞、泰國、日韓和中東市場，其他地區先收縮，預計有關調整對美國、歐盟和英國的影響最大。