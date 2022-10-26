港股上升動力不足 恒指升幅午後縮至不夠100點（持續更新）

[下午2:30] 港股上升動力不足，恒生指數午市升幅顯著收窄至不足100點，從早上高位回吐逾300點。阿里巴巴（9988）、建設銀行（939）及中國移動（941）倒跌，阿里最新跌2.3%；建行及中移動分別跌0.9%及0.2%。騰訊則保持升幅，最升2.4%，報211.4元。港股最新成交992億元。

港股連跌5日後今早回穩，恒生指數低開後不久已見全早低位15,041點，之後迅速掉頭回升，升幅持續擴闊，最多升418點，報15,584，中午收報15,495點，升幅329點或2.2%，半日成交745億元。

科技股造好，ATMXJ全部上升，美團（3690）最多升近9%，半日收報132元，升6.9%，半日成交41.4億元；騰訊（700）亦升近4.5%，報215.6元，成交65.1億元，市值重回2萬億元之上。阿里巴巴（9988）、京東集團（9618）及小米集團（1810）升幅分別為0.9%、1.2%及4.2%。昨天公布業績後下跌的滙豐控股（005）回穩，半日升1.4% 報40.5元，但成交淡靜。

阿里健康（241）昨天收市後發盈喜，預告今年9月底止半年扭虧為盈，半年盈利不少於8千萬人民幣，股價今早最多升近1成2，半日升幅仍超過9%，為上午最好表現藍籌。