科技股捱沽 阿里蔡崇信：AI建設有泡沫

阿里巴巴(9988)聯合創始人及主席蔡崇信昨在滙豐全球投資峰會上表示，人工智能的建設或者已出現了某程度的泡沫，但相信市場不會因而減少投資，惟認為大家應對相關產能過剩保持審慎。科技龍頭舵手拋出預警，加上小米集團(1810)巨額抽水下，恒生科技指數全下挫3.8%或219點，至5,517點，跌至3周低。
蔡崇信指，目前全球數據中心的建設速度超出AI的需求，部分更在未有實質使用協議前已巨額籌集資本，當中更有以數百億、甚至數千億美元巨額計算的投入，令他感到震驚。他又不排除市場已出現投機性建設，亦即出現泡沫迹象。
事實上，阿里在上月底亦公告指，計劃未來3年投入至少3,800億元人民幣(530億美元)用於建設雲計算和AI基礎設施，進一步致力於長期技術創新，突顯公司對AI驅動增長的聚焦及作為全球領先雲計算供應商的定位。不過阿里相關投資額，仍遠低於美國部分企業的投資，如OpenAI、軟庫、甲骨文和MGX 聯合創立的「星門計劃」(The Stargate Project)，其AI基礎設施投資就高達5,000億美元。
恒指挫531點 北水大手掃小米
港股昨下挫。恒生指數昨以近全日低位收市，報23,344點，大挫531點或2.4%；國企股指數報8,616點，跌234點或2.7%。主板成交額2,853億元。科技股為跌市推手，舜宇光學(2382)及比亞迪電子(285)放榜後捱沽，昨齊齊瀉約一成；巨額抽水的小米收市挫6.3%，成交額達717.95億元。另外，「ATM」阿里巴巴、美團(3690)及騰訊控股(700)跌幅介乎2%至4%。
北水再趁跌市撈底，昨港股通淨買額138.95億元，按日大升4.5倍，連續第三日吸資。小米成內地投資者主要撈底目標，昨淨買額高達84.75億元；相反騰訊則有13.4億元淨沽出。