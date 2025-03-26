科技股捱沽 阿里蔡崇信：AI建設有泡沫

蔡崇信指，人工智能的建設或者已出現了某程度的泡沫。

阿里巴巴(9988)聯合創始人及主席蔡崇信昨在滙豐全球投資峰會上表示，人工智能的建設或者已出現了某程度的泡沫，但相信市場不會因而減少投資，惟認為大家應對相關產能過剩保持審慎。科技龍頭舵手拋出預警，加上小米集團(1810)巨額抽水下，恒生科技指數全下挫3.8%或219點，至5,517點，跌至3周低。

蔡崇信指，目前全球數據中心的建設速度超出AI的需求，部分更在未有實質使用協議前已巨額籌集資本，當中更有以數百億、甚至數千億美元巨額計算的投入，令他感到震驚。他又不排除市場已出現投機性建設，亦即出現泡沫迹象。