科技股領漲恒指收升229點 京東飆逾6%表現最好藍籌！

全球多國央行相繼加息令外圍股市受挫，港股開市亦承接美股跌勢低開128點，其後在科技及新能源股份帶動下回升，恒生指數全日最多升300點，高見21,145點；最終收市重越兩萬一水平，報21,075點，上揚229點或1.1%，主板成交額約1,863億元。

恒生科技指數升2.3%，報4,653點。京東集團(9618)在618電商節前夕股價造好，全日升6.1%或15元，為升幅最大藍籌，收報261.2元；阿里健康(241)和美團(3690)均上升超過5%，阿里健康報4.91元，美團報199.1元。

新東方在綫(1797)回吐，收市報25元，跌12.6%，該股股價連日急升後高開，但迅速倒跌，一度下挫逾26%，低見21元，隨後跌幅收窄。新東方在綫旗下「東方甄選」抖音直播間周五早上粉絲突破1,225萬名，天風證券唱好新東方在綫，指旗下「東方甄選」未來電商領域仍有較大發展空間，有望坐穩抖音電商直播龍頭。

新東方在綫 回吐 曾下 挫逾 26%

中美領導人或於今夏再通話，滬深股市太陽能及鋰電池板塊各有逾10隻個股漲停，香港同類股份亦顯著上升，贛鋒鋰業(1772)最高見84.9元，收報81.25元，升4.5%；金風科技(2208)以全日高位13.2元收市，升5.1%；協鑫科技(3800)最高見3.37元，收報3.32元，升5.1%。新能源汽車股亦飆升，蔚來(9866)、小鵬(9868)及理想汽車(2015)有7.7%至8%的升幅。

醫藥股顯著上升，君實生物(1877)及和黃醫藥(013)均升超過11%，華潤醫藥(3320)及微創醫療(853)分別上揚超過8%及9%。

一個月HIBOR連升9日穿0.6厘

另外，港匯持續維持在接近聯匯的弱方兌換保證水平，香港拆息亦繼續上升，香港銀行公會公布的最新香港銀行同業拆息(HIBOR)，隔1個月拆息報0.60119厘，連升9日，創1個月新高；6個月拆息連續2日在2厘以上結算，最新報2.02185；1年期拆息為2.98649。