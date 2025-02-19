科指創3年高 北水搶港股 淨買224億 4年最瘋狂

恒指昨一度升穿二萬三，距去年10月高位只差100點。(中新社)

習近平周一出席民企座談會，由於列席的民企老闆多為科技企業，令本已炒得熱烘烘的科技股不停步向上衝，恒生科技指數昨更輕鬆升穿去年10月高位創3年新高。北水無懼高峰，昨在大市闖高之際加碼掃貨，滬深港股通淨買額按日倍升至224.22億元，為2021年1月後4年來最大單日買額。

恒生指數昨一度升穿二萬三高見23,141點，距離去年10月高位23,241點只有100點的一步之遙，收市升幅稍收窄至360點或1.6%，報22,976點；科指率先衝破去年10月5,451點的山峰，昨收報5,639點，升139點或2.5%。成交額3,386億元。