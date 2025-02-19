科指創3年高 北水搶港股 淨買224億 4年最瘋狂

習近平周一出席民企座談會，由於列席的民企老闆多為科技企業，令本已炒得熱烘烘的科技股不停步向上衝，恒生科技指數昨更輕鬆升穿去年10月高位創3年新高。北水無懼高峰，昨在大市闖高之際加碼掃貨，滬深港股通淨買額按日倍升至224.22億元，為2021年1月後4年來最大單日買額。
恒生指數昨一度升穿二萬三高見23,141點，距離去年10月高位23,241點只有100點的一步之遙，收市升幅稍收窄至360點或1.6%，報22,976點；科指率先衝破去年10月5,451點的山峰，昨收報5,639點，升139點或2.5%。成交額3,386億元。
阿里本月北水淨吸2百億
雖然市場正憧憬騰訊控股(700)接力追落後，不過北水懶理並繼續大手掃入阿里巴巴(9988)，昨淨買額高達33.9億元，至於騰訊在上海港股通更走資，連同深圳則合共吸資5.1億元。相反，美團(3690)則淨流走7.7億元。事實上，阿里在本月10個港股通交易日中，有9日均淨吸資，累計本月淨買額約206億元，北水持股亦大升9.6%，至9.94億股或5.23%。
另外，內地投資者再一次以指數買賣基金(ETF)作短炒目標，盈富基金(2800)昨淨買額高達91.17億元，99%的交投均為買盤；恒生中國企業(2828)單計上海市場亦吸資32.51億元，同樣99%交投為買盤。
空軍蠢蠢欲動 沽空率1個月高
值得留意是，大市挑戰3年高的關鍵一刻，空軍終於蠢蠢欲動，昨大市沽空額528.24億元，連續5個交易日上升，沽空率高達18.9%為近一個月來最高。三大指數的ETF沽空率均高逾四成，盈富錄47.9%，恒生中國企業錄45.6%，南方恒生科技(3033)錄42.5%。
在民企座談會的加持下，瑞銀相信當局對行業的整頓已結束，科技股將繼續跑贏大市，而在2018年的座談會後，阿里及騰訊在其後5個月內，估值有約30%重估。摩根士丹利亦估計，未來2至3年當局會對民企有適度政策支持。摩根大通則指，騰訊及百度集團(9888)會受不同AI風險影響，不建議由阿里換馬至騰訊及百度。