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財經
2024-04-19 13:19:00

稅務易報稅教學　eTAX只需4步　申請/好處/連結懶人包

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稅務易點用？eTAX網上報稅只需4步　申請/好處/連結懶人包

稅務易點用？eTAX網上報稅只需4步　申請/好處/連結懶人包

即將到一年一度交稅的季節，現時利用電子報稅，是最簡單快捷的報稅方式，香港政府亦設有「稅務易」（eTAX），讓香港市民申請網上報稅，報稅限期更可獲得自動延期一個月。《am730》以下為讀者整合「稅務易」（eTAX）的開戶教學、常見問題、申請方法、好處連結懶人包等資訊。

甚麼是稅務易（eTAX）？

「稅務易」（eTAX）稅務局開立的電子服務平台，為市民提供提供簡易、安全又環保的渠道電子報稅。

稅務易（eTAX）提供的服務

「稅務易」完成各項報稅，包括提交利得稅報稅表、物業稅報稅表、僱主報稅表、申請商業登記、加蓋印花、購買儲稅劵等，其他服務如下：

  • 要求修訂評稅
  • 申請暫緩繳納暫繳稅
  • 更新在稅務局的個人及業務資料紀錄
  • 查詢個人稅務事宜
  • 為物業文件加蓋印花
  • 申請商業登記及申索商業登記冊內資料的摘錄
  • 查閱是否有尚未提交的報稅表或尚未清繳的稅款
  • 即時估計應繳薪俸稅稅款
  • 檢視經網上提交的報稅表、評稅通知書及繳交稅款的確認通知書

稅務易（eTAX）的好處？

若市民使用網上報稅平台「稅務易」，可以獲得一個大好處，就是納稅人的報稅期限，會自動延長一個月，其他好處：

  • 納稅人可更有效地處理稅務事宜
  • 納稅人可延期提交報稅表
  • 享受預填資料服務
  • 提醒納稅人交稅
  • 暫存未提交的報稅表資料
  • 環保，減少用紙

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稅務易（eTAX）申請資格：

若想申請使用「稅務易」（eTAX）作網上報稅，帳戶持有人要符合以下準則：

  • 不會就全部／部分受僱入息申請豁免徵稅
  • 在該課稅年度，獨資經營業務的全年總入息不超過200萬港幣
  • 於年內，並無任何根據《稅務條例》第 20AE ,  20AF , 20AX 及/或 20AY 條被視為應評稅利潤
  • 未有就該課稅年度取得任何關於他的稅務事項的事先裁定
  • 在該課稅年度並無根據《稅務條例》第 49(1) 條或 49(1A) 條所指明的安排申索任何雙重課稅的寬免

稅務易（eTAX）開戶教學（按圖了解教學）：

納稅人要先在「GovHK香港政府一站通」點選申請「稅務易」通行密碼，然後點擊下一步 填寫兩項資料 在網站只須填寫兩項資料，包括香港身分證號碼，以及稅務編號，即印在報稅表上的10位數字，然後點擊下一步。
  1. 納稅人要先在「GovHK香港政府一站通」點選申請「稅務易」通行密碼，然後點擊下一步
  2. 填寫兩項資料 在網站只須填寫兩項資料，包括香港身分證號碼，以及稅務編號，即印在報稅表上的10位數字，然後點擊下一步。
  3. 填好後，便可申請啟動密碼，啟動密碼會在兩天內，以平郵方式寄送到通訊地址，由於預計通行密碼要2至7個工作天才寄到，因此建議提早申請，以避免郵遞延誤。

稅務易（eTAX）新用戶登入／Login教學（按圖了解教學）：

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1. 在稅務易主頁點擊「登入」 2. 輸入「稅務編號」及「稅務易通行/啟動密碼」進行核證 3. 登記程序簡述 4. 仔細閱讀規則及條款 5. 設定稅務編號及通行密碼 6. 建立用戶個人及聯絡資料 7. 對已填寫的資料進行最後核實，確定資料無誤 8. 系統將會確認用戶身份 9. 在「稅務狀況」頁面上檢視報稅表、評稅、繳稅及儲稅券等情況
  1. 在稅務易主頁點擊「登入」
  2. 輸入「稅務編號」及「稅務易通行/啟動密碼」進行核證
  3. 登記程序簡述
  4. 仔細閱讀規則及條款
  5. 設定稅務編號及通行密碼
  6. 建立用戶個人及聯絡資料
  7. 對已填寫的資料進行最後核實，確定資料無誤
  8. 系統將會確認用戶身份
  9. 「相關資料」欄的「用戶資料」頁面上可更改個人資料
  10. 到「網上服務」頁面上，選擇需要的稅務服務
  11. 在「稅務狀況」頁面上檢視報稅表、評稅、繳稅及儲稅券等情況

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稅務易（eTAX）常見問題

忘記稅務易（eTAX）通行密碼？

如果忘記通行密碼，但曾在登記通行密碼時設定了通行密碼提示，就可透過「忘記稅務編號 / 通行密碼」的連結，要求稅務局以電郵將該提示傳送給你。

若沒有登記密碼提示，可透過「忘記稅務編號 / 通行密碼」連結，輸入先前已在帳戶「用戶資料」內登記的聯絡電話號碼或電郵地址，並輸入與紀錄吻合的資料，將會郵寄新的啟動密碼，以設定新的通行密碼。

不幸地，若通過以上述方法仍無法取得密碼，請填妥並交回表格 IR6104到稅務局。

甚麼是稅務編號（TIN）？

稅務編號（TIN）是帳戶持有人的「稅務易」永久身分辨別編號，只可在登記程序中更改此編號。登記程序一經完成，稅務編號便不可再更改。

若忘記稅務編號（TIN），可在「稅務易」中透過「忘記稅務編號 / 通行密碼」連結，要求發送你的稅務編號到你登記的電郵地址。

不幸地，若通過以上述方法仍無法找回稅務編號（TIN），請填妥並交回表格IR6104到稅務局。

發現／懷疑稅務易（eTAX）帳戶曾被盜用？

請立即登入「稅務易」（eTAX），以更改你的「稅務易」通行密碼，或致電2594 5199與稅務局聯絡。

「稅務易」（eTAX）帳戶可以取消？

答案是可以的。第一個方法，可在登入「稅務易」帳戶後，在「用戶資料」的左下方選擇「取消稅務易帳戶」，獲確認後稅局會處理你的申請。

方法二則是提供你的檔案號碼 / 稅務編號（TIN），並以書面方式申請取消，即交回表格IR6104到稅務局。

取消「稅務易」（eTAX）帳戶後可重新開立帳戶？

答案是可以的。可以填寫表格IR6104，重新申請啟動密碼，稅局會於稍後時間將郵寄啟動密碼通知書。

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「稅務易」（eTAX）聯絡資料：

相關電話

  • 電話 （24小時）：一般事宜    187 8088
  • 申請暫緩繳交暫繳稅：187 8011
  • 個別人士稅務事宜及僱主填報的薪酬及退休金報稅表：187 8022
  • 繳稅事宜：187 8033
  • 物業稅事宜：187 8055

相關電郵

報稅表-個別人士(A至F組)
報稅表-個別人士(G至N組)
僱主填報的報稅表(A至F組)
僱主填報的報稅表(G至N組)
利得稅(法團/合夥業務)
物業稅
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商業登記
繳稅及會計

郵寄及地址

  • 香港郵政總局信箱132號
  • 香港灣仔告士打道5號稅務大樓
  • 中央詢問處(香港灣仔告士打道5號 稅務大樓1樓)
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