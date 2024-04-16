稅務易點用？eTAX網上報稅只需4步 申請/好處/連結懶人包

即將到一年一度交稅的季節，現時利用電子報稅，是最簡單快捷的報稅方式，香港政府亦設有「稅務易」（eTAX），讓香港市民申請網上報稅，報稅限期更可獲得自動延期一個月。《am730》以下為讀者整合「稅務易」（eTAX）的開戶教學、常見問題、申請方法、好處連結懶人包等資訊。

納稅人可更有效地處理稅務事宜

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納稅人可更有效地處理稅務事宜

納稅人可更有效地處理稅務事宜

若市民使用網上報稅平台「稅務易」，可以獲得一個大好處，就是納稅人的報稅期限，會 自動延長一個月 ，其他好處：

稅務易（eTAX）的好處？

稅務易（eTAX）的好處？

稅務易（eTAX）的好處？

稅務易（eTAX）的好處？

稅務易（eTAX）的好處？

稅務易（eTAX）的好處？

檢視經網上提交的報稅表、評稅通知書及繳交稅款的確認通知書

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檢視經網上提交的報稅表、評稅通知書及繳交稅款的確認通知書

檢視經網上提交的報稅表、評稅通知書及繳交稅款的確認通知書

檢視經網上提交的報稅表、評稅通知書及繳交稅款的確認通知書

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查閱是否有尚未提交的報稅表或尚未清繳的稅款

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查閱是否有尚未提交的報稅表或尚未清繳的稅款

查閱是否有尚未提交的報稅表或尚未清繳的稅款

查閱是否有尚未提交的報稅表或尚未清繳的稅款

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申請商業登記及申索商業登記冊內資料的摘錄

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申請商業登記及申索商業登記冊內資料的摘錄

申請商業登記及申索商業登記冊內資料的摘錄

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更新在稅務局的個人及業務資料紀錄

更新在稅務局的個人及業務資料紀錄

更新在稅務局的個人及業務資料紀錄

更新在稅務局的個人及業務資料紀錄

更新在稅務局的個人及業務資料紀錄

更新在稅務局的個人及業務資料紀錄

在該課稅年度並無根據《稅務條例》第 49(1) 條或 49(1A) 條所指明的安排申索任何雙重課稅的寬免

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在該課稅年度並無根據《稅務條例》第 49(1) 條或 49(1A) 條所指明的安排申索任何雙重課稅的寬免

在該課稅年度並無根據《稅務條例》第 49(1) 條或 49(1A) 條所指明的安排申索任何雙重課稅的寬免

在該課稅年度並無根據《稅務條例》第 49(1) 條或 49(1A) 條所指明的安排申索任何雙重課稅的寬免

在該課稅年度並無根據《稅務條例》第 49(1) 條或 49(1A) 條所指明的安排申索任何雙重課稅的寬免

未有就該課稅年度取得任何關於他的稅務事項的事先裁定

未有就該課稅年度取得任何關於他的稅務事項的事先裁定

未有就該課稅年度取得任何關於他的稅務事項的事先裁定

未有就該課稅年度取得任何關於他的稅務事項的事先裁定

未有就該課稅年度取得任何關於他的稅務事項的事先裁定

未有就該課稅年度取得任何關於他的稅務事項的事先裁定

在該課稅年度，獨資經營業務的全年總入息不超過200萬港幣

在該課稅年度，獨資經營業務的全年總入息不超過200萬港幣

在該課稅年度，獨資經營業務的全年總入息不超過200萬港幣

在該課稅年度，獨資經營業務的全年總入息不超過200萬港幣

在該課稅年度，獨資經營業務的全年總入息不超過200萬港幣

在該課稅年度，獨資經營業務的全年總入息不超過200萬港幣

填好後，便可申請啟動密碼，啟動密碼會在兩天內，以平郵方式寄送到通訊地址，由於預計通行密碼要2至7個工作天才寄到，因此建議提早申請，以避免郵遞延誤。

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填寫兩項資料 在網站只須填寫兩項資料，包括香港身分證號碼，以及稅務編號，即印在報稅表上的10位數字，然後點擊下一步。

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納稅人要先在「GovHK香港政府一站通」點選申請「稅務易」通行密碼，然後點擊下一步

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納稅人要先在「GovHK香港政府一站通」點選申請「稅務易」通行密碼，然後點擊下一步

納稅人要先在「GovHK香港政府一站通」點選申請「稅務易」通行密碼，然後點擊下一步

在「稅務狀況」頁面上檢視報稅表、評稅、繳稅及儲稅券等情況

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在「稅務狀況」頁面上檢視報稅表、評稅、繳稅及儲稅券等情況

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到「網上服務」頁面上，選擇需要的稅務服務

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到「網上服務」頁面上，選擇需要的稅務服務

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「相關資料」欄的「用戶資料」頁面上可更改個人資料

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對已填寫的資料進行最後核實，確定資料無誤

對已填寫的資料進行最後核實，確定資料無誤

對已填寫的資料進行最後核實，確定資料無誤

對已填寫的資料進行最後核實，確定資料無誤

對已填寫的資料進行最後核實，確定資料無誤

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建立用戶個人及聯絡資料

建立用戶個人及聯絡資料

建立用戶個人及聯絡資料

建立用戶個人及聯絡資料

建立用戶個人及聯絡資料

建立用戶個人及聯絡資料

稅務易（eTAX）常見問題

忘記稅務易（eTAX）通行密碼？

如果忘記通行密碼，但曾在登記通行密碼時設定了通行密碼提示，就可透過「忘記稅務編號 / 通行密碼」的連結，要求稅務局以電郵將該提示傳送給你。

若沒有登記密碼提示，可透過「忘記稅務編號 / 通行密碼」連結，輸入先前已在帳戶「用戶資料」內登記的聯絡電話號碼或電郵地址，並輸入與紀錄吻合的資料，將會郵寄新的啟動密碼，以設定新的通行密碼。

不幸地，若通過以上述方法仍無法取得密碼，請填妥並交回表格 IR6104到稅務局。

甚麼是稅務編號（TIN）？

稅務編號（TIN）是帳戶持有人的「稅務易」永久身分辨別編號，只可在登記程序中更改此編號。登記程序一經完成，稅務編號便不可再更改。

若忘記稅務編號（TIN），可在「稅務易」中透過「忘記稅務編號 / 通行密碼」連結，要求發送你的稅務編號到你登記的電郵地址。

不幸地，若通過以上述方法仍無法找回稅務編號（TIN），請填妥並交回表格IR6104到稅務局。

發現／懷疑稅務易（eTAX）帳戶曾被盜用？

請立即登入「稅務易」（eTAX），以更改你的「稅務易」通行密碼，或致電2594 5199與稅務局聯絡。

「稅務易」（eTAX）帳戶可以取消？

答案是可以的。第一個方法，可在登入「稅務易」帳戶後，在「用戶資料」的左下方選擇「取消稅務易帳戶」，獲確認後稅局會處理你的申請。

方法二則是提供你的檔案號碼 / 稅務編號（TIN），並以書面方式申請取消，即交回表格IR6104到稅務局。

取消「稅務易」（eTAX）帳戶後可重新開立帳戶？

答案是可以的。可以填寫表格IR6104，重新申請啟動密碼，稅局會於稍後時間將郵寄啟動密碼通知書。