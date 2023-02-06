稅季殺到｜借稅貸賺息差 要先計掂數

本月為打工仔第一期稅款截止繳交月，大部分銀行早已推出稅貸產品，最大特點是年息一般較私人貸款、分期貸款低，普遍不高於兩厘，且豁免手續費。綜合市場稅貸產品資訊，年利率最低為1.18厘，一般貸款額為月薪12倍，最多可借400萬元(以較低為準)，還款期最長達60個月，即5年。雖然貸款年息較低，但如果想申請相關貸款作投資或敘造定期存款，以賺取息差或投資回報，則要嚴選合適產品，否則未必划算。
目前市場上各銀行稅貸產品中，以年息計，大新銀行(2356)提供年息最低為1.18厘最吸引，貸款額由1萬至10萬元，至於該行「快應錢」貸款最高為200萬元或月薪12倍(以較低者為準)，還款期最長24個月。假設貸款200萬元、還款期6個月，每月平息最低為0.09厘，實際年利率最低為1.86厘，利息總額料為10,798元，申請者有機會贏取4張來回日本機票。
花旗特定客戶 送最多1萬現金券
優惠方面，花旗除豁免手續費，成功申請可獲最多1萬元現金券，貸款實際年利率最低1.78厘，貸款額最多月薪12倍，還款期最長60個月。不過要賺取最多1萬元現金券，需為該行私人銀行、Citigold客戶/Citi ULTIMA卡持有人，貸款額150萬元或以上，還款期為24個月以上，其他客戶則最多為4,000元。
環球利率趨升下，本港亦已進入加息行列，借「平錢」的機會料轉趨困難，今年各銀行提供的稅務貸款年利率仍不高於2厘，借稅貸做定期或投資，是否仍有利可圖，大家要先計掂數。
首先大家需留意每間銀行所提供的最低年息只適用於特定貸款額、還款期以及是否特定客戶。假設閣下月薪為3萬元，借盡貸款額即月薪最多12倍計，借款金額可達36萬元，還款期以24個月計算，稅貸的年息介將介乎1.39厘至7.22厘不等，每月還款總額最低已經逾1.5萬元，超過月薪的一半。
1年定存息 遠超部分銀行兩年貸息
而中信銀行(國際)提供最低年息1.39厘計，兩年總利息支出共5,400元，但該行雖然提供最高5個月利息回贈，惟需於推廣期內成功申請並提取貸款；貸款額達5萬元或以上的合資格客戶，還款期12個月，可獲一期利息回贈(1,360元)，還款期24個月，利息回贈可獲兩期；還款期60個月，可獲最多5期。
以獲取的新資金36萬元全數開立定期存款，以滙豐及中銀香港(2388)最新提供的12個月港元定期存款息年息最高分別為3.9厘及4.1厘，倘全數36萬元做1年定存，利息分別有14,040元及14,760元。至於東亞銀行(023)推出新資金特惠利率、開立3個月、6個月及12個月定存年息最高為4.3厘，新資金需為10萬元或以上，但優惠期至3月底。故以36萬元、開立1年期，可賺取利息最多15,480元。
因此，開立1年期定存獲取的利息收入已可抵銷信銀兩年的稅貸利息支出，但留意部分銀行兩年稅貸的利息支出普遍已超過15,000元，所以借貸做定期未必有「著數」。
買收息股賺息差 提防得不償失
假如將36萬元資本入手藍籌收息股收息，即使普遍可賺到息差，但卻要承受股價波動的風險。以滙豐控股(005)為例，上周五每股收市價55.9元，可入手16手或6,400股，按去年全年每股派約1.95元計，1年收息12,480元，兩年則收24,960元，遠超大部分銀行的稅貸成本，且未計及滙控未來可能復派季息，以及股價近月呈強的因素。
但若選擇以36萬元入手中電控股(002)，以上周五每股58.2元計，可入手12手或6,000股，以每年每股收息3.1元計，1年賺息18,600元，兩年則收37,200元。但要留意是，中電去年股價大挫27.7%，即每股損手21.8元，利息收入遠未能抵銷股價失血，得不償失。