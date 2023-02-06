稅季殺到｜借稅貸賺息差 要先計掂數

本月為打工仔第一期稅款截止繳交月，大部分銀行早已推出稅貸產品，最大特點是年息一般較私人貸款、分期貸款低，普遍不高於兩厘，且豁免手續費。綜合市場稅貸產品資訊，年利率最低為1.18厘，一般貸款額為月薪12倍，最多可借400萬元(以較低為準)，還款期最長達60個月，即5年。雖然貸款年息較低，但如果想申請相關貸款作投資或敘造定期存款，以賺取息差或投資回報，則要嚴選合適產品，否則未必划算。

目前市場上各銀行稅貸產品中，以年息計，大新銀行(2356)提供年息最低為1.18厘最吸引，貸款額由1萬至10萬元，至於該行「快應錢」貸款最高為200萬元或月薪12倍(以較低者為準)，還款期最長24個月。假設貸款200萬元、還款期6個月，每月平息最低為0.09厘，實際年利率最低為1.86厘，利息總額料為10,798元，申請者有機會贏取4張來回日本機票。

花旗特定客戶 送最多1萬現金券

優惠方面，花旗除豁免手續費，成功申請可獲最多1萬元現金券，貸款實際年利率最低1.78厘，貸款額最多月薪12倍，還款期最長60個月。不過要賺取最多1萬元現金券，需為該行私人銀行、Citigold客戶/Citi ULTIMA卡持有人，貸款額150萬元或以上，還款期為24個月以上，其他客戶則最多為4,000元。

環球利率趨升下，本港亦已進入加息行列，借「平錢」的機會料轉趨困難，今年各銀行提供的稅務貸款年利率仍不高於2厘，借稅貸做定期或投資，是否仍有利可圖，大家要先計掂數。

首先大家需留意每間銀行所提供的最低年息只適用於特定貸款額、還款期以及是否特定客戶。假設閣下月薪為3萬元，借盡貸款額即月薪最多12倍計，借款金額可達36萬元，還款期以24個月計算，稅貸的年息介將介乎1.39厘至7.22厘不等，每月還款總額最低已經逾1.5萬元，超過月薪的一半。