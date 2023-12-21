稅率｜政府就香港實施全球最低稅率「BEPS2.0」諮詢，估算能收多少？

香港政府公布，將就香港實施全球最低稅率（BEPS2.0）的細節作諮詢，就特定議題收集意見，包括落實全球反侵蝕稅基規則的特定範疇所建議的方案、香港最低補足稅的設計及實施、稅務合規及行政框架，政府預期2024年下半年向立法會提交建議。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，為履行國際稅務合作責任及保障香港的徵稅權，香港將會根據國際共識積極落實國際稅務改革方案的支柱二，實施香港最低補足稅，符合香港的利益，並強調香港政府會維持簡單、明確及低稅率的稅制，保持本港稅務競爭力。