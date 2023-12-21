稅率｜政府就香港實施全球最低稅率「BEPS2.0」諮詢，估算能收多少？

香港政府公布，將就香港實施全球最低稅率（BEPS2.0）的細節作諮詢，就特定議題收集意見，包括落實全球反侵蝕稅基規則的特定範疇所建議的方案、香港最低補足稅的設計及實施、稅務合規及行政框架，政府預期2024年下半年向立法會提交建議。
財經事務及庫務局局長許正宇表示，為履行國際稅務合作責任及保障香港的徵稅權，香港將會根據國際共識積極落實國際稅務改革方案的支柱二，實施香港最低補足稅，符合香港的利益，並強調香港政府會維持簡單、明確及低稅率的稅制，保持本港稅務競爭力。
而根據《2022/2023財政預算案》中，港府粗略估算補足稅，每年涉及150億港元，但是次諮詢未有提及。
港府：本地中小企將不會受到影響
在全球最低稅率下，如受涵蓋跨國企業集團在香港的實際稅率不足15%，其他相關稅務管轄區有權就低徵稅的香港有關跨國企業實體徵收補足稅。為保障香港對這些實體的徵稅權，香港將由2025年起，對受涵蓋跨國企業集團落實香港最低補足稅，令其實際稅率達至15%，同樣讓這些實體無須於營運的每一個稅務管轄區繳付補足稅，減輕企業合規負擔。政府指，全球最低稅率只適用於受涵蓋的大型跨國企業集團，絕大多數的企業納稅人，包括本地中小企將不會受到影響。
目前，香港對法團收取16.5%利得稅；法團以外的人士收取15%利得率，但應評稅利潤不超過200萬港元的企業稅率則獲減半。
根據2021年10月推出的「BEPS2.0」方案，當中要求年度綜合收入達7.5億歐元的跨國企業集團，在其營運的每個稅務管轄區，就旗下成員實體繳交至少15%的全球最低稅，以禁止各稅務管轄區爭相降低企業所得稅的情況。當時本港及其他130個國家或地區，均承諾實行方案。