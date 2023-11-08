稅貸2023｜滙豐稅貸優惠低至1.68%，成功獲批更可享額外獎賞。

滙豐宣布，周三（8日）推出分期「萬應錢」稅季貸款優惠計劃，客戶由即日至 2023年12月12日期間，成功申請及提取貸款，可享低至1.68%實際年利率，成功獲批貸款 150 萬港元或以上更可享獎賞高達$13,888。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，香港銀行同業拆息在過去一年顯著上升，而滙豐繼續於稅季期間推出分期萬應錢優惠，以極吸引的獎賞及利率為客戶提供額外資金。今年更首度推出優惠組合，讓客戶享受本行提供全天候貨幣兌換及信用卡服務的同時，亦能得到額外獎賞，以不同零售產品及服務支援客戶需要。

滙豐表示，今年更首度推出優惠組合，由即日起至2024年1月30日，客戶進行貨幣兌換累積總值達10萬港元（或同等價值），並成功申請及提取貸款即可享288港元的現金回贈；另外，合資格客戶同時首次成功申請個人信用卡基本卡可額外獲得288元「獎賞錢」。

此外，於推廣期內客戶可透過滙豐流動理財應用程式、網上理財和網站，或24小時熱線遞交申請。獲預先批核的特選客戶毋須提交入息證明及稅單， 可享最快1分鐘特快批核，貸款會直接存入客戶指定的滙豐戶口。客戶可免手續費貸款高達300萬港元或月薪23倍，還款期可選6至60個月。