稅貸2025｜ZABank「自製減息」計劃，維持指定賬戶結餘水平，有機會實現0%息貸款。

稅貸/稅貸2025/稅貸優惠｜即將迎來交稅季節，稅貸成為關注焦點，不少銀行及借貸機構亦開始「稅貸戰」搶客，趁勢推出稅務貸款計劃。《am730》為讀者整合各大銀行、虛擬銀行稅貸、財務公司稅貸，提供各項貸款及優惠比較，尋找「借平錢」的好機會。要注意，條款受細則約束，所有資料以各間銀行及財務機構最新公布為準。
稅貸2025｜甚麼是稅貸？
稅貸即「稅務貸款」，為一種特殊貸款產品，旨在幫助個人或企業應對繳稅壓力，而銀行是提供稅務貸款的主要機構之一，通過銀行的稅貸，可以借款用作支付應納稅款項，並在還款期限內償還貸款。
稅貸2025｜稅貸的用途？
稅貸原意是給予納稅人以低息貸款來借錢交稅，但事實上銀行並無限制稅貸用途。部分人或會用作清卡數，因為稅貸的實際年利率一般僅介乎2%至4%。至於貸款額亦可達到月薪10至12倍左右，有人亦會用作投資，以低息的稅貸買入收息股。
稅貸2025｜稅務貸款特色
稅貸與一般貸款不同，稅貸普遍於每年10月至4月推出，大部分稅務貸款亦無需手續費，實際年利率比一般貸款低，但銀行一般都會查閱借貸人的信貸評級，如信貸評級良好，可獲批較低息和較佳的貸款條件，而大部分稅務貸款的借貸額為月薪10至12倍。
稅貸2025｜一般申請流程及所需文件
其實申請稅貸，與申請一般私人貸款差異不大，目前銀行或借貸機構都接受網上申請，只要在銀行／機構的網站，或使用手機應用程式申請，並提供個人資料，再上載文件，銀行或借貸機構便會審批貸款申請，之後通知客戶結果，當客戶確認貸款條件並接受，便會盡快安排金額過數。
稅貸2025｜借稅貸注意事項
即使借稅貸，申請人亦應注意申請事項，申請貸款時，不要只看廣告中的最低利息，要先清楚了解利息計法、還款期，不同還款期亦會導致最終利息及實際年利率不同。
若需提前還款，部分稅貸計劃會對提前還款收取額外費用；逾期還款，需額外支付罰息及額外手續費，亦應小心留意附加及隱藏條件，如申請人需為指定職業，甚至指定級別的銀行客戶等。
ZABank推「自製減息」計劃
ZABank宣布推出「自製減息」計劃，將用戶貸款利息與ZABank賬戶總結餘直接掛鈎。用戶只要每月維持指定賬戶結餘水平，即可賺取豐厚的利息回贈，實際年利率最高可減3.99%，有機會實現0%實際年利率。
用戶可透過以下步驟，降低利息成本：
1.申請指定貸款：用戶首先申請HKD200,000或以上、還款期12個月或以上的稅季貸款，並通過貸款審批。
2.參與「『錢』途無限」稅季貸款活動：選定希望扣減的實際年利率，並成功提取貸款後，用戶便需維持「每月平均賬戶總結餘」至指定水平。
3.賺取利息回贈：只要成功達標及準時還款，ZABank將以現金方式，於下一個月的第8天退還利息(按用戶原有的全期利息減去優惠後的全期利息計算的利息差除以還款期得出)。若在整個還款期內持續達標及準時還款，用戶便可獲實際年利率減免，最低可減至0%。
詳情：ZABank