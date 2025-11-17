稅貸2025｜ZABank「自製減息」計劃，維持指定賬戶結餘水平，有機會實現0%息貸款。

稅貸/稅貸2025/稅貸優惠｜即將迎來交稅季節，稅貸成為關注焦點，不少銀行及借貸機構亦開始「稅貸戰」搶客，趁勢推出稅務貸款計劃。《am730》為讀者整合各大銀行、虛擬銀行稅貸、財務公司稅貸，提供各項貸款及優惠比較，尋找「借平錢」的好機會。要注意，條款受細則約束，所有資料以各間銀行及財務機構最新公布為準。

稅貸2025｜甚麼是稅貸？

稅貸即「稅務貸款」，為一種特殊貸款產品，旨在幫助個人或企業應對繳稅壓力，而銀行是提供稅務貸款的主要機構之一，通過銀行的稅貸，可以借款用作支付應納稅款項，並在還款期限內償還貸款。

稅貸2025｜稅貸的用途？

稅貸原意是給予納稅人以低息貸款來借錢交稅，但事實上銀行並無限制稅貸用途。部分人或會用作清卡數，因為稅貸的實際年利率一般僅介乎2%至4%。至於貸款額亦可達到月薪10至12倍左右，有人亦會用作投資，以低息的稅貸買入收息股。

稅貸2025｜稅務貸款特色

稅貸與一般貸款不同，稅貸普遍於每年10月至4月推出，大部分稅務貸款亦無需手續費，實際年利率比一般貸款低，但銀行一般都會查閱借貸人的信貸評級，如信貸評級良好，可獲批較低息和較佳的貸款條件，而大部分稅務貸款的借貸額為月薪10至12倍。