稱市況影響！新股遇冷 百利天恒截飛後突煞停

近年新股市場暢旺，更屢創出超購紀錄，惟昨日截止公開招股的內地生物醫藥公司百利天恒(2615)收市後突公布，鑑於現行市況，經徵詢整體協調人後，公司已決定全球發售將會延遲，為近年罕見以市況為理由煞停上市的新股。不過，港股昨則連升3個交易日並一度觸及二萬七大關，而有調查顯示投資者對後市有信心。

百利天恒表示，延遲全球發售的決定並無影響目前業務，且公司致力發展及擴充業務。同時，公司及其整體協調人正在審慎評估有關全球發售及上市的更新時間表。綜合市場資訊，百利天恒截至周二的孖展額最少63.3億元，以公開發售額3.36億元計，超額認購17.8倍。