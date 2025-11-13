稱市況影響！新股遇冷 百利天恒截飛後突煞停

近年新股市場暢旺，更屢創出超購紀錄，惟昨日截止公開招股的內地生物醫藥公司百利天恒(2615)收市後突公布，鑑於現行市況，經徵詢整體協調人後，公司已決定全球發售將會延遲，為近年罕見以市況為理由煞停上市的新股。不過，港股昨則連升3個交易日並一度觸及二萬七大關，而有調查顯示投資者對後市有信心。
百利天恒表示，延遲全球發售的決定並無影響目前業務，且公司致力發展及擴充業務。同時，公司及其整體協調人正在審慎評估有關全球發售及上市的更新時間表。綜合市場資訊，百利天恒截至周二的孖展額最少63.3億元，以公開發售額3.36億元計，超額認購17.8倍。
孖展超購17倍 下周一退款
百利天恒原定下周一掛牌，集資額最多33.6億元；其A股昨收報360.85元人民幣，升2.5%。集團指，透過單一銀行帳戶繳付的申請股款將下周一退款。透過多個銀行帳戶繳付的申請股款，將以支票形式在下周一或之前退款。
事實上，今年已多次出現新股上市前煞停情況，惟均與市況無關，包括上月海西新藥(2637)因派彩結果出錯，須於暗盤交易後宣布延遲上市；首鋼朗澤(2553)今年中更因捲入商業糾紛而兩度叫停上市，至今未有新時間表。因市況叫停新股例子要數2023年6月巨星傳奇(6683)在招股期後延遲上市，及後在翌月成功掛牌。
信心高企 港股曾升穿二萬七
不過，港股市況未見明顯轉變，恒生指數更連升3日，昨一度升穿二萬七見27,016點，創1個月高，收市報26,922點，升226點或0.9%，主板成交額2,364億元。
大新銀行發布「投資者信心指數」錄68點，顯示香港投資者對後市有信心，以富裕及高資產值投資者信心較高，分別錄70及77。對未來12個月投資市況有信心的受訪者中，其預期回報率平均達7.9%。另外，有52%的受訪者表示未來12個月會關注科技板塊。