稱樓市不穩將影響經濟系統　林建岳：冀政府「大刀闊斧做啲嘢」

貿發局今(8日)在印尼舉辦「成就機遇．首選香港」的推廣活動，隨團出發的貿發局主席林建岳回應本港預計將錄得千億元財赤時指，加稅會影響香港競爭力，使鄰近的新加坡得益。他認為港府目前主要收入來源是賣地，因此穩定樓市對香港至關重要，若樓市不穩，會影響香港整個經濟系統，他希望政府能夠「大刀闊斧做啲嘢」，包括繼續能夠支持樓市。

林建岳說，香港受制於聯匯制度，自美國開始減息以來，新樓交投有不錯表現，如果內地人持續來港買樓，香港樓市將有大幅上升的空間，但問題是怎樣讓來港的人才能夠「安居樂業」並且買樓。目前本港租金已創歷史新高，顯示市場存在需求，如何將這些需求轉變為購買力，則是政府需要思考的問題。

對於港人北上消費成風，林建岳認為，如果本港股市和樓市旺盛，港人就不必北上消費，但現實是目前賺錢變得困難，很多人「想慳但又想消費」，購買力也不如以前，因此選擇北上消費。

不期望中美關係短期內改善

談到地緣政治風險時，林建岳指不能期望中美關係在短期內改善，特別是在特朗普上台的情況下，可能會加徵關稅，但加關稅會引發通脹，美國市民需要承擔，對美國其實沒有好處。他還看好東盟的發展機遇，認為內地央企在當地投資基建的同時，也可以來香港集資，實現東盟、內地及香港的「三贏」局面。