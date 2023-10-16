稱樓市泡沫爆破是無可避免現實　學者：香港樓價或需從高位挫60%至75%

適逢新一份《施政報告》公布在即，政商界連日發聲要求政府「減辣」或「撤辣」以迎合市況。有學者表示現時並非適當的「撤辣」時候，料若實施「撤辣」後樓價續跌，將嚴重損害現屆政府管治威信，及過去一年多累積的民望；又指本港樓市泡沫爆破是無可避免的現實，香港樓價或需從高位挫60%至75%。

料本港樓市有達 60%至75%累積跌幅 新加坡南洋理工大學經濟系退休副教授葉秀亮指，保守計算香港樓市含頗大泡沫，目前樓價進一步升至租金回報率只有2%，泡沫已處於極為龐大和終須一爆的水平，泡沫爆破將只是時間問題。 他說，考慮本港在這段時期工資增長不大，以及經計算在泡沫爆破後的金融風暴和經濟蕭條，樓價將會跌至超出長遠合理水平；又指各項數據均顯示本輪泡沫大於1997年泡沫，認為本港樓市泡沫爆破將是無可避免的現實，「愈遲爆，爆破殺傷力就愈大」，故料60%至75%的累積樓價跌幅屬穩妥推算。