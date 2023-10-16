熱門搜尋:
消委會 谷村新司 以巴衝突 玫瑰崗中學 施政報告2023 天氣 冰上火花 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-16 16:00:00

稱樓市泡沫爆破是無可避免現實　學者：香港樓價或需從高位挫60%至75%

分享：

樓市泡沫爆破是無可避免現實，有學者指，香港樓價或需從高位挫60至75%。

適逢新一份《施政報告》公布在即，政商界連日發聲要求政府「減辣」或「撤辣」以迎合市況。有學者表示現時並非適當的「撤辣」時候，料若實施「撤辣」後樓價續跌，將嚴重損害現屆政府管治威信，及過去一年多累積的民望；又指本港樓市泡沫爆破是無可避免的現實，香港樓價或需從高位挫60%至75%。

樓市泡沫爆破是無可避免現實，有學者指，香港樓價或需從高位挫60至75%。

料本港樓市有達60%至75%累積跌幅

新加坡南洋理工大學經濟系退休副教授葉秀亮指，保守計算香港樓市含頗大泡沫，目前樓價進一步升至租金回報率只有2%，泡沫已處於極為龐大和終須一爆的水平，泡沫爆破將只是時間問題。

他說，考慮本港在這段時期工資增長不大，以及經計算在泡沫爆破後的金融風暴和經濟蕭條，樓價將會跌至超出長遠合理水平；又指各項數據均顯示本輪泡沫大於1997年泡沫，認為本港樓市泡沫爆破將是無可避免的現實，「愈遲爆，爆破殺傷力就愈大」，故料60%至75%的累積樓價跌幅屬穩妥推算。

居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖）

葉秀亮：並非適當的「撤辣」時候

葉秀亮表示，現時本港樓價累計僅跌約兩成，料樓價下挫60%至75%屬較穩妥推算，而政府貿然按政商界建議全面「撤辣」，結果很可能是撤辣後樓價續跌。

葉秀亮認為，將嚴重損害現屆政府管治威信和過去一年多辛苦累積的民望，又指若辣招全撤，連同動用所有可用政策工具，後續樓價下跌將無險可守，屆時累積的樓價跌幅及造成傷害將更深。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受